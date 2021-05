Konsequenzen für Amateurboxer: YouTuber klaut Box-Champ Mayweathers Mütze – YouTuber Logan Paul und sein Bruder Jake wollen Preisboxer werden. Die beiden Geschwister distanzieren sich mehr und mehr von ihren Karrieren als YouTuber – medienwirksam möchten sie schon länger als ernstzunehmende Kampfsportler/Boxer betrachtet werden. Erste Amateur- und Profi-Begegnungen, teils gegen MMA-Fighter, haben sie bestanden. Von Vollblutathleten werden ihre Bemühungen ebenso medienwirksam belächelt. Nun überspannte Jake den Bogen mit einer Aktion.

Bei einem klassischen Face-off zwischen dem ungeschlagenen Boxchamp Floyd Mayweather und Logan Paul im Hard Rock Stadium in Miami, bei dem Bruder Jake anwesend war, geschah es: Logan und Floyd traten vor die Kameras, begannen einander niederzustarren, Verbales auszutauschen. Box-Fans kennen das. Im Mittelpunkt stand Kampf zwischen Mayweather und Logan Paul, der im Juni über die Bühne gehen soll.

Da trat Jake Paul, wie im Video zu sehen, dem Box-Champion gegenüber:

Er fordert ihn im Clip zu einem „Zwei gegen einen“ auf – der unbesiegte Mayweather stimmt zu, „Klar, das können wir ermöglichen“. Floyd scheint wenig eingeschüchtert von der Vorstellung, gegen beide YouTube-Amateure zugleich antreten zu müssen. Jake Paul deutet mit einer Fingergeste an, die beiden müssten nur noch ihre Agenten telefonieren lassen und den Deal unter Dach und Fach bringen.

Plötzlich murmelt Jake Paul: „… und ich habe deine Mütze!“, ergreift die Kopfbedeckung und rennt davon. Nach der Aktion eskaliert die Lage. Mayweather prescht vor, dem YouTuber hinterher, Chaos bricht aus. Die Security muss den Pulk aus Boxchampion und den beiden Paul-Brüdern trennen. Mayweather rast hörbar vor Zorn: „Ich töte dich, du Motherfucker! Bist du irre?!“ Und weiter:

„Ich bringe dich um, Motherfucker, ich spiel doch keine motherfucking Spielchen! Ich mach‘ dich fucking kaputt!“

Unklar ist, ob Mayweather mit den Drohungen den Mützendieb meinte, oder dessen Bruder Logan eine klare Ansage erteilen wollte, was ihm nächsten Monat im Ring widerfahren wird. Später meldete sich Jake Paul in den sozialen Medien höhnisch zu Wort – er will eine neue Mützenlinie namens „Gotcha!“ (z. Dt. in etwa: „Erwischt!“) auf den Markt bringen. Nutzer merkten rasch an, er habe ein „blaues Auge“ und einer seiner Zähne sei mutmaßlich „eingeschlagen“.

Man wird sehen, was im Juni bei dem aufsehenerregenden Kampf geschieht. Mayweather jedenfalls postete direkt nach dem Vorfall, die Brüder seien „Fake-Kämpfer“. Der Champion bot an, in der gleichen Nacht gegen beide zugleich zu kämpfen. Logan gab auf seinem Profil zurück: „Das einzige, was auf dieser Bühne [= das Face off, der Verf.] ‚fake‘ ist, ist Floyds fucking Haaransatz.“ Es dürfte haarig für Logan im Ring werden – derart sauer hat man Floyd Mayweather beim Face-off wohl noch nie erlebt.