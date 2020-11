Irres Hole-in-One: Dieser Golfschlag geht in die Geschichte ein – Man hat im Sport ja schon so einiges an irren Dingern mit spektakulären Aktionen gesehen. Nun kommt ein Golfschlag dazu, der so einzigartig und atemberaubend war, dass er in die Geschichte des Golf-Sports eingeht.

Der beste Golfschlag aller Zeiten stammt vom Spanier Jon Rahm, der beim Training der US Masters in Augusta ein Hole-in-One schlug, dass einem die Kinnlade runterknallen lässt. Der Golfstar nutzte nämlich nicht nur den Rasen für seinen Schlag, sondern auch das Wasser.

So ließ er den Golfball nach einem flachen Abschlag erst ganze drei Mal über das Wasser des vor ihm liegenden Teiches hüpfen, bevor er aufs Grün aufschlug. Dort blieb der Ball allerdings nicht liegen, sondern bahnte sich ganze 17 Sekunden lang weiter seinen Weg ins Loch – ein Hole-in-One!

Wer einmal versucht hat, einen glatten Stein über das Wasser gleiten zu lassen, weiß, dass dies mit einem Golfball eine ganz andere Hausnummer ist. Jon Rahm ist hier ein wahrer Zauberschlag gelungen – und das passenderweise an seinem 26. Geburtstag.

Dies ist wohl einer der besten Golfschläge aller Zeiten, was auch in den sozialen Netzwerken bei den Fans für Ekstase sorgte und das Video des Zauberschlags in kürzester Zeit viral gehen ließ.

Quelle: sport1.de