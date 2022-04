Paige Spiranac: Die heißeste Golf-Lehrerin der Welt – Der Golf-Sport begeistert zwar nicht unbedingt wenig Menschen, wird von vielen aber auch gerne als ziemlich langweilige Angelegenheit abgestempelt. Doch genau mit dieser Sportart hat sich seit einigen Jahren eine Frau hervorgetan, die mittlerweile im Netz Millionen von Menschen begeistert.

Allerdings nicht nur aufgrund ihrer Golf-Skills, sondern vor allem aufgrund ihres Aussehens. Die Rede ist von Paige Spiranac, der wohl heißesten Golflehrerin der Welt. Die 29-jährige spielte bis 2016 noch selbst professionell Golf, bevor sie zur mittlerweile sehr erfolgreichen YouTube-Golflehrerin mutierte. Die Amerikanerin ist seither zur Social-Media-Persönlichkeit aufgestiegen und zeigt dabei auch gerne, was sie optisch zu bieten hat.

Ihr folgen 268.000 Abonnenten auf YouTube, wo sie mittlerweile 145 Lehrvideos veröffentlich hat. Auf Instagram sind es sogar ganze 3,2 Millionen Menschen, die Spiranac folgen. Mittlerweile geht die ehemalige Profigolferin oft viral mit ihren Videos und Bildern, wie erst kürzlich, als sich Paige Spiranac sexy in einem geblümten BH zeigte.

Generell gibt es in aller Regelmäßigkeit bei der hübschen Blondine einiges zu entdecken. Darunter viele weitere virale Clips und auch jede Menge teils scharfe Fotos. Paige Spiranac begeistert also nicht nur Golf-Fans, sondern verdreht mittlerweile vor allem Männern in aller Regelmäßigkeit mit ihrem Content über Twitter, Instagram und YouTube den Kopf.

Quelle: bild.de