Üble Sportverletzung: Gewichtheber kugelt sich beide Knie aus – Solltet ihr zu den Menschen gehören, die so etwas nicht sehen können – dann hört auch nicht dabei hin, es ist übel. Diese Sportverletzung erlitt der Russe Alexander Sedykh. Sedykh war bei den World Raw Powerlifting Federation European Championships in Moskau angetreten, als die Belastung von 400 Kilo für seinen Körper zu groß wurde.

Es ist im Video bereits am Anfang zu beobachten, wie der Athlet unter der Last leicht in Bewegung gerät, wankt, sich stabilisieren muss. Mitten im Squat, beim Versuch, sich aus der Hocke zu erheben, nimmt das Schicksal dann seinen Lauf: Die 400 Kilogramm, die der Sportler noch irgendwie zu kontrollieren versucht, sind zu viel für seine Gelenke.

In der Sekunde, da das volle Gewicht auf seinen Knien lastet, geben sie nach. Mit einem Schrei bricht Sedykh zusammen. Sofort nach Ende dieses Videos wurde der Gewichtheber ins Krankenhaus eingeliefert. Neben den ausgerenkten Knien waren auch zwei Quadrizeps- Muskeln gerissen. Nun muss der Gewichtheber für zwei Monate absolut still liegen, darf seine Beine nicht bewegen.

Seine Knie wurden in einer sechsstündigen Operation zusammengefügt, die Muskeln genäht. Nach den zwei Monaten Heilphase muss er dann das Laufen komplett neu erlernen und seine Beinmuskeln wiederherstellen. Unklar ist, ob er seinen Sport je wieder wird betreiben können.

