Geschickt mit dem Stahl: Kleines Mädchen zeigt Können mit dem Schwert – Ein jeder, der sich auch nur an den vergleichsweise „einfachsten“ Kampfsportarten für Einsteiger oder zugänglichen Kampfkünsten versucht hat, weiß: Es bedarf bei vielen davon enormer Koordinationsfähigkeiten und einer Menge Training für das sogenannte Muskelgedächtnis, um gut zu werden. Doch wer im blutjungen Alter beginnt, vermag ein Können zu zeigen, bei dem Zuschauern die Kinnlade förmlich herunterklappt. Man schaue sich dieses Mädchen an.

Der Name der kleinen Schwertkünstlerin mit den atemberaubenden Skills ist Jesse Jane McParland. Zum Zeitpunkt, da diese Aufnahmen entstanden, war sie wohl neun Jahre jung. Auf YouTube avancierte sie zum Phänomen, dass mehr als eine halbe Milliarde Klicks sammeln konnte. Der Grund: Jesse Jane McParland ist Mitglied von WAKO, der „World Association of Kickboxing Organizations“, meistert seit frühester Kindheit begeistert gleich mehrere Arten von Martial Arts und Kampfsport.

Im Alter von neun Jahren gelangte sie zu Prominenz:

So war sie zu Gast im britischen Äquivalent von „Deutschland sucht den Superstar“, „Britain’s Got Talent“, wo sie es bis auf den achten Platz schaffte. In Russland zierte sie den Umschlag eines Sportmagazins, in China und den USA war sie zu Gast in TV-Sendungen, ebenso wie in der Bundesrepublik. Auf einem Festival in Paris konnte sie ihr Können ebenso demonstrieren wie bei der Eröffnung der 20. „WAKO World Championships“ in Belgrad. Rasch wurde sie zur „Inspiration für junge Mädchen weltweit“, wie es auf ihrer „WAKO“-Seite heißt.

Ursprünglich wollte ihre Mutter, dass Jesse Jane sich für das Ballett begeistert, doch daran verlor sie rasch ihre Freude. Stattdessen begann sie als Erstes mit dem Kickboxen, eignete sich rasch weitere Kenntnisse verschiedener Formen der Martial Arts und deren Instrumentarium an. Ihr Motto: „Nicht jedes Mädchen träumt davon, Prinzessin zu sein.“ Dass die heute junge Frau auch schon damals über das Skillset verfügte, diese Aussage zu untermauern, stellte sie seinerzeit eindrucksvoll unter Beweis.

Just …wow. Posted by Ripped Goddess on Friday, November 11, 2022

Quelle: wako.sport