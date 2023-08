Football kommt bei RTL groß raus: NFL-Weekends mit Live-Matches angekündigt – Hierzulande mag American Football lange Zeit ein Nischendasein neben den traditionellen Breitensportarten gefristet haben, doch damit ist es schon länger vorbei. Im Hause RTL etwa hat man schon vor einiger Zeit verkündet, dass man an einem neuen Studio arbeitet und eine regelrechte Football-Offensive plant. Nun gibt es weitere konkrete Infos dazu, was RTL in der kommenden Zeit in Sachen NFL so vorhat. Der Sender hat offenbart, was Zuschauer bei den nächsten NFL-Sonntagen erwartet.

Ab dem 10. September wird der Kölner Mediengigant die größte Sportliga der Welt zur Primetime für die Fans bereithalten. An dem Sonntag geht es laut einer Meldung des Senders direkt mit gleich zwei Live-Begegnungen der NFL los. Kick-off wird dabei beim ersten Spiel um 19:00 Uhr und beim zweiten Spiel um 22:25 Uhr sein. Jeden Sonntag geht es in Sachen Football noch dazu beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ ans Eingemachte.

Zum Einstand geht es an eingangs erwähnte neue Location:

In Köln Deutz hat RTL extra dafür ein brandneues „Rooftop Studio“ eingerichtet. Die On-Air-Crews sowohl von Streaming als auch Free TV werden ab 18:15 Uhr eine gemeinsame Show als Vorlauf vor den eigentlichen Begegnungen präsentieren. Darüber hinaus will man ein Highlight-Match um 19:00 Uhr exklusiv auf RTL+ zeigen. Den Anfang bildet am ersten Sonntag der NFL Regular Season ein Besuch der Cincinnati Bengals bei den Cleveland Browns.

Dieser wird bei RTL ebenso live gezeigt werden wie die Carolina Panthers zu Gast bei den Atlanta Falcons im Anschluss bei RTL+ (Siehe Spielplan am Ende). Die Fans erwarten sehnsüchtig das berühmt-berüchtigte „Battle of Ohio“. Zuletzt hatte sich Bengals-Star-Quarterback Joe Burrow an der Wade verletzt – wird er gegen Cleveland wieder einsatztauglich auf dem Gridiron stehen? Auch stellt man bei „RTL“ die Frage, wie sich Hoffnungsträger und Draft-Pick No. 1 Bryce Young bei den Panthers macht.

Im Free TV geht es dann weiter:

Stilecht wird der Football-Abend auf RTL mit einer weiteren Highlight-Begegnung zwischen den Miami Dolphins und den L.A. Chargers um 22:25 Uhr dann weitergehen. Bei RTL/RTL+ hat man jede Menge Übertragungen und Fachwissen schon für die ersten drei NFL-Wochenenden im Voraus in petto, einen entsprechenden Terminplan für die Offensive hält man ebenfalls bereit. All das findet ihr ungekürzt im Anschluss an diese Meldung und bei RTL.

So sieht er aus, der Auftakt zur RTL-Offensive für die größte Sportliga der Welt:

NFL LIVE – SEASON OPENER

• Detroit Lions @ Kansas City Chiefs: RTL 8.9., 01:25 Uhr (Kickoff: 02:20 Uhr)

NFL LIVE – WEEK 1

Los geht’s mit den Vorläufen zu den Sonntagspartien um 18:15 Uhr in der gemeinsamen Pregame Show exklusiv auf RTL+.

• Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns: RTL 10.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

• Miami Dolphins @ Los Angeles Chargers: RTL 10.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr)

• Carolina Panthers @ Atlanta Falcons: RTL+ 10.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

NFL LIVE – WEEK 2

• Seattle Seahawks @ Detroit Lions: RTL 17.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

• New York Jets @ Dallas Cowboys: RTL 17.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr)

• Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals: RTL+ 17.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

NFL LIVE – WEEK 3

• New England Patriots @ New York Jets: RTL 24.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

• Dallas Cowboys @ Arizona Cardinals: RTL 24.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr)

• Los Angeles Chargers @ Minnesota Vikings: RTL+ 24.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

Quelle: rtl.de