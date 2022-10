Flitzer-Aktion mit Folgen: Aktivist verklagt NFL-Star – Am vergangenen Wochenende sorgte ein Flitzer mit Rauchfackel im NFL-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers für mächtig Aufsehen. Allerdings nicht durch die eigentliche Störaktion des Aktivisten, sondern weil ihn während seines Laufes über das Spielfeld Defensive End Takk McKinley und letztendlich Rams-Star Bobby Wagner mit einem wuchtigen Tackle stoppte.

Die taten halt als Verteidiger nichts anderes als im Spiel auch – Gegner stoppen. Die Aktion feierten nicht nur die Fans im Stadion frenetisch, sondern auch Millionen im Internet, wo das Ganze weltweit rasant viral ging. Für den Flitzer war der harte Hit von Bobby Wagner sicherlich nicht vorhergehen, wodurch seine eigentliche Aktion eher an Peinlichkeit zunahm.

Streaker just got leveled by a Rams player pic.twitter.com/lYgs28GaPg — Alex 👋 (@dbs408) October 4, 2022

Doch nun ging der Störer, der zur Aktivisten-Gruppe „Direct Action Everywhere“ gehört, in die Gegenoffensive. Laut Medienberichten ging der Flitzer nämlich Anfang der Woche zur Polizei in Santa Clara. Dort erstattet er Anzeige gegen den NFL-Superstar Bobby Wagner wegen dessen „eklatantem Angriff“, wodurch er „ein wenig angeschlagen“ sei.

Wagner sagte nach dem Spiel den Medien, dass er lediglich aus Sicherheitsgründen eingegriffen hätte: „Man weiß nicht, was der Fan hat oder was er tut. Man sieht das die ganze Zeit, und wir wissen nicht, was sie in ihren Taschen haben. Es ist, was auch immer dieses kleine Rauchzeug ist, aber ... es könnte gefährlich sein.“

Währenddessen sagte Bobby Wagners Head Coach Sean McVay bereits seine Unterstützung zu: „Ich habe davon gehört. Ich denke, dass wir alle wissen, was Bobbys Absichten waren. Ich unterstütze Bobby Wagner, da bin ich voll dabei. Ich glaube nicht, dass irgendjemand widersprechen würde.“

Wagner selbst sagte recht gelassen zu der Anzeige des Pyro-Flitzers: „Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Ich bin mehr besorgt über den Wachmann, der verletzt wurde, als er versucht hatte, ihm hinterher zueilen.“

