American Football: Ab 2021 kommt europäische Profi-Football-Liga – Fans des weltweit gefeierten US-Sports American Football dürfen sich freuen. Denn aktuell plant man eine große Profi-Liga in Europa. Die European League of Football (ELF) soll bereits im kommenden Sommer 2021 an den Start gehen. Mittlerweile stehen auch die ersten Teams fest. Auf lange Sicht will man die ELF auf 20 Teams aus zehn Ländern Europas ausweiten.

In die Premieren-Saison 2021 startet man mit acht Teams. Aus Deutschland treten die Teams aus Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Ingolstadt, Hamburg sowie Hannover oder Hildesheim an. Hinzu stoßen der dreimalige polnische Meister Panthers Breslau sowie ein weiteres, noch unbekanntes Team. In Bezug auf die deutschen Teilnehmer sollen es keine bestehenden Mannschaften der German Football League (GFL) sein, sondern ausgegliederte Kapitalgesellschaften, die dann ihren eigenen Franchisevertrag mit der ELF schließen.

https://twitter.com/ZDFsport/status/1324377374213984259/photo/1

Die Initiative ging hierbei vom Hamburger Football-Trainer Patrick Esume aus, den Fans sicherlich alle auch als NFL-Kommentator von ProSiebenSat.1 kennen dürften. Er wird den Job des Commissioners übernehmen, während CEO der Liga derweil Zeljko Karajica werden wird, seines Zeichens Ex-Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 und Sport1. Patrick Esume trifft mit dem Vorhaben der European League of Football genau den Zeitgeist, schließlich ist in den letzten Jahren das Interesse an der NFL europaweit massiv gestiegen.

Nicht nur vor dem TV, sondern auch beim aktiven Football-Sport in Deutschland. Das belegen Zahlen des Deutschen Olympischen Sportbundes, die besagen, dass sich die Mitgliederzahlen des American Football Verbandes Deutschland zwischen 2009 und 2019 fast verdoppelt haben. Daher sollte die kommende ELF auf reges Interesse stoßen.

Die europäische Profi-Liga soll sich übrigens stark an die US-Profiliga NFL anlehnen. So gibt es ein eigenes professionelles Franchise-System und regeltechnisch soll nach den Vorgaben der NFL gespielt werden. Nicht, wie aktuell in den europäischen Football-Ligen üblich, nach College-Regeln.

Quelle: kn-online.de