Erb-Regel der Basketball-Legende: Shaquille O'Neals Kinder brauchen 2 Uni-Abschlüsse – Shaquille O'Neal. Basketball-Größe, achtfacher Vater und Geschäftsmann. Der einstige NBA-Star verfügt über ein gewaltiges Vermögen. Nun hat er in einer Show für das Frühstücksfernsehen offenbart: Wollen seine Kinder erben und von dem familiären Wohlstand profitieren, müssen sie strenge Regeln einhalten. Dazu gehören zwei akademische Abschlüsse.

Dies erläuterte O'Neal in dem Format „Sunrise“ des Senders „Channel 7“. Dort offenbarte der Sport-Titan: „Wenn du an meine Kohle willst, dann musst du mir zwei Abschlüsse vorweisen.“ Rund 275 Millionen Euro Nettovermögen brachte ihm allein seine NBA-Karriere ein, wie ein Artikel von „LADbible“ erläutert. Nicht eingerechnet unzählige Werbedeals und private Investitionen. Eine Plattform mit gewaltiger Finanzkraft, doch der frühere Basketball-Star will seinen Kindern damit kein leichtes Leben gestalten.

Er will nicht als ihr Wohltäter fungieren, wie er selbst erklärt:

„Ich motiviere sie einfach, denn ich unterrichte sie gerade über den Wohlstand der Generationen. Ich sage ihnen ständig, dass wir keinen weiteren NBA-Spieler im Haus brauchen. Wenn ihr spielen wollt, kann ich euch dabei helfen, aber ich würde lieber einen Arzt, einen Zahnarzt, einen Hedgefonds-Typ, einen Tierarzt oder einen Weltreisenden sehen“, so O'Neal im Interview.

Worte, die nicht bei all seinen Kindern auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein scheinen: Sein ältester Sohn Shareef sieht sich wohl einer möglichen Karriere in der NBA gegenüber, wenn er so weitermacht. Er spielt mit Erfolg College-Basketball, wurde für die 2022er „NBA Summer League“ ausgewählt, mit den L.A. Lakers zu spielen.

