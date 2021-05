Entscheidung an der Kletterwand

Entscheidung an der Kletterwand: Die stärksten Arme der Welt im Wettstreit – Fitness ist nicht gleich Fitness, unzählige Experimente und Challenges wurden im Laufe der Jahre dazu durchgeführt, Hunderte wenn nicht gar Tausende Videos zeigen allein online den Vergleich: Ist ein Armdrücker stärker als ein Strongman? Sind Bodybuilder fitter als Kampfsportler? Wie sieht es mit jemandem aus, der professionell rudert oder klettert – triumphiert dessen Oberkörperstärke? Das nun folgende unterhaltsame Video haut in die gleiche Kerbe.

Kerbe ist dabei wörtlich gemeint, denn es geht um das Bestehen an den Griffen und Spalten einer Kletterwand – hier sind nicht nur Mut und Schwindelfreiheit gefragt, sondern auch Willensstärke, Disziplin und Durchhaltevermögen. Kann man zu schwer zum Klettern sein, auch wenn man Power hat? Wie sieht es mit jemandem aus, der sich vor allem auf akrobatische Fitness versteht? Genügt die Power in den Armen eines Armdrückers, um ihn beim Aufstieg bestehen zu lassen?

Oder hat doch ein Zirkusakrobat die Nase vorn?

Jeder der Athleten aus diesem Video ist auf seinem Gebiet ein Experte. Die Aktion fand auf dem Kanal des mit den Teilnehmern befreundeten norwegischen Sportkletterers Magnus Midtbø statt: Er lud die Fitnessikone mit Akrobatikeinschlag John „Jujimufu“ Call an die Wand. Dazu den ebenso versierten wie in seiner Weltliga nur vier Mal in 38 Turnieren besiegten Armwrestler Devon Laratt aus Kanada.

Letzter im Bunde: Der russische Zirkusathlet Anton Fomenko

Der trat bei verschiedenen weltweiten Varianten von „Ninja Warrior“ an, wurde dem US-Team und auch den Europa-Teilnehmern so einige Male gefährlich – und macht bis heute die Kurse für das Format als freiwillige Testperson besonders drakonisch. Sie alle versuchen sich an der Kletterwand – doch wer von ihnen wird triumphieren?