Der Gegner ist schon bekannt: MMA-Superstar Conor McGregor kehrt ins Oktagon zurück – Bei der UFC bahnt sich eine Sensation an: Wie der Chef der Kampfsport-Liga Dana White jüngst ankündigte, soll MMA-Legende Conor McGregor bereits in diesem Jahr wieder in das Oktagon steigen. Auch seinen Gegner gab man bereits bekannt.

Der 34-Jährige, der Zeit seiner Karriere zum skandalumrankten Weltstar avancierte und in regelmäßigen Abständen das Ende seiner sportlichen Laufbahn ankündigt, soll gegen den zwei Jahre älteren US-Amerikaner Michael Chandler antreten.

Als Termin für das anstehende Mega-Event wird der September angepeilt.

BOOOOOOM!!!!! 2023 is goin to be a fun year pic.twitter.com/30RpYmLeiy — danawhite (@danawhite) February 4, 2023

Spannend macht den Kampf nicht zuletzt, dass sich die beiden Kämpfer im Vorfeld bereits als konkurrierende Coaches in der 31. Staffel der Reality-Show „The Ultimate Fighter“ begegnen, in der junge Talente um einen Vertrag beim Weltverband antreten. Zu sehen ist die Show, die vom 30. Mai bis zum 15. August läuft, hierzulande auf DAZN.

Wie in den vorherigen Staffeln auch, sollen anschließend die Coaches gegeneinander antreten.

Zuletzt stand „The Notorious“ erst im letzten Jahr Dustin „The Diamond“ Poirier gegenüber, brach sich jedoch bereits in der ersten Runde das linke Bein und konzentrierte sich seither auf seinen Genesungsprozess.

Der um markige Worte nie verlegene Superstar machte jedoch kein Geheimnis daraus, (mal) wieder ins Oktagon zurückkehren zu wollen, und auch der Kampf gegen Chandler hatte sich bereits angebahnt.

Letzterer hatte McGregor nach seinem Knockout-Sieg gegen Tony Ferguson bei der UFC 274 im Rahmen des obligatorischen Nachkampf-Interviews bereits mit einer Kampfansage herausgefordert.

„Ich habe noch einen Typen im Kopf: Conor McGregor. Du musst zurückkommen und gegen jemanden kämpfen. Ich bin das unterhaltsamste Leichtgewicht auf diesem Planeten. Ich will dich in deiner erschreckendsten und besten Form.“

Chandler called out McGregor after his KO win 🗣 #UFC274pic.twitter.com/m7Rk5jTrvE — ESPN MMA (@espnmma) May 8, 2022

Nachdem White den Kampf offiziell machte, reagierte „Iron“ dann auch prompt via YouTube: „Conor ist der Kampf, den ich wollte. Er hat Interesse bekundet und jetzt sind wir hier. Der Wettbewerb beginnt ab sofort.“

Mit Blick auf die zunächst anstehende Aufgabe als Realityshow-Coach ergänzt Chandler, der seinen letzten Kampf bei der UFC 281 ebenfalls gegen Dustin Poirier verlor: „Wir werden für einen Monat oder anderthalb Monate zusammen in derselben Stadt festsitzen, aber der Kampf findet die ganze Zeit rund um die Uhr statt.“