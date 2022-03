„Der Berg“ gegen Eddie Hall: Björnsson entscheidet Boxkampf für sich – Es war ein Kampf, auf den Fans der beiden Titanen lange gewartet hatten: Das Boxduell zwischen dem Isländer Hafþór Júlíus Björnsson, auch bekannt als „Der Reitende Berg“ aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“, und Eddie „The Beast“ Hall. Beide ehemaligen Strongmen verbindet eine lange Rivalität, welche nun im Ring entschieden wurde. „Der Berg“ wies „Das Tier“ dabei in seine Schranken.

Highlights des Kampfes sowie Einblicke backstage zeigt Björnsson auf seinen Kanälen, ein Video findet ihr im Anschluss an diesen Artikel. Die einstigen Freunde und sportlichen Konkurrenten wurden zu erbitterten Erzfeinden über eine Debatte von 2017, wer denn nun wirklich der stärkste Mann der Welt sei, so will es die Legende. Zumindest für ihre Fans trifft es zu, sie debattieren seit Jahren erbittert. Das Ergebnis: Eine Konfrontation im „Schwersten Schwergewichtsboxkamp aller Zeiten“, wie das Event online von manchen genannt wurde.

Es kam zum Duell im Dubai Duty Free Tennis Stadium

Nach sechs Runden läutete die Glocke und, der „Berg“ wurde zum Sieger erklärt. Als Fanfavorit des Publikums vor Ort wurde zwar Eddie Hall gehandelt, der insbesondere in den ersten Runden Björnsson so manches Pfund verpassen konnte. Doch bereits in der ersten Runde landete der Isländer bei dem Briten einen derart harten Treffer, dass er zu einem Cut im Gesicht führte. Es ging in der dritten Runde abwärts, nachdem Björnsson Hall dann zu Boden schicken konnte, es deutete bereits da auf K. o. hin. In Runde sechs war es dann entschieden:

Hafþór Júlíus Björnsson bezwang Eddie Hall nach Wertung mit 57-54. Vor dem Kampf hatte Hall noch mit dem Portal „Ladbible“ gesprochen. Dort hatte der 34-Jährige erläutert, seine Motivation für den Kampf sei zu „100 Prozent Hass“, ihn treibe das blanke Verlangen an, „in den Ring zu steigen und diesem W******s das Gesicht zu brechen.“ Hall zeigte sich Monate vorher sehr zuversichtlich, den Kampf für sich entscheiden zu können. Geld sei dabei kein Motivator, so der Strongman kurz vor der Begegnung zu „Ladbible“.

Björnsson machte zuvor ebenfalls seine ganz eigene Prophezeiung über den Ausgang des Kampfes:

Der Hass des Briten auf Björnsson werde Halls Niedergang sein, während die überlegenen Boxfähigkeiten des Isländers den Kampf entscheiden werden, so „Der Berg“: „Ich mag den Kerl zwar nicht, aber ich bin vielmehr hier, um zu boxen und den Leuten meine Boxkünste zu zeigen, ruhig und entspannt zu bleiben. Er wird wütend wie ein Stier ankommen und wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Runde ausbrennen, weil er so wütend und angepisst ist. Der Mann kann seine Gefühle nicht kontrollieren. Er ist zu sehr auf die Vergangenheit fixiert“, so der Isländer.

Er führte weiter aus: „Er ist zu sauer, er ist wie ein 16-Jähriger – wenn man seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat, kann man nicht kämpfen. Der Mann kann auf keinen Fall sechs Runden gegen mich bestehen.“ Weiter sagte Björnsson: „Mein Plan ist, zu boxen, meine Technik zu demonstrieren und den Menschen mein Können im Boxring zu zeigen. Wenn er nicht bereit ist, werde ich ihn rasch K. o. schlagen. Er wird sich dumm anstellen und wilde Haken schlagen – ich habe die größere Reichweite. Ich werde ihn erwischen und er wird zu Boden gehen, dann werden wir etliche Ausreden hören.“

Prognosen, mit denen Björnsson letztlich zum Teil Recht behalten sollte.

