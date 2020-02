Autor: Bernhard Trecksel

Netz-Millionär Dan Bilzarian und seine Models: Besuch beim stärksten Mann der Welt – Den Namen Hafthor Bjornsson kennen heute deutlich mehr Leute als noch vor fünf Jahren, doch noch immer ist er wohl vor allem nur wirklich Eingeweihten ein Begriff, wenn man nicht „Der Riese, der den Reitenden Berg aus 'Game of Thrones'“ gespielt hat, dazu sagt. In diesem Video bekommt er Besuch vom umstrittenen Instagram-Millionär und Partylöwen Dan Bilzerian. Und zwar in Bjornssons Gym. Dort kommt Bilzerian auf eine Idee für eine Lift-Challenge.

Preisgeld: 25.000 Dollar

Bilzerian wird auf Instagram und in den anderen sozialen Medien von seinen Fans immer gerne als Beispiel eines waren Alphamannes beschrieben, umgibt sich der Multimillionär doch gerne mit jedem erdenklichen Luxus, stets von einer ganzen Kohorte junger Frauen begleitet. Doch spätestens ab Minute 6.15 muss der Mann, der selbst Kraftsport betreibt, einsehen, dass er sich auf Island auch in Sachen Muskelkraft in einer anderen Welt befindet.

Denn Hafthor Bjornsson ist einer der stärksten Männer der Welt, ein Strongman wie er im Buche steht – und trainiert schon mal einhändig mit Hanteln, von denen eine so viel wiegt wie Bilzerian selbst. Ein Anblick, bei dem diesem das Gesicht entgleist. Bjornsson bleibt während des ganzen Besuches freundlich und geduldig, bezieht auch Bilzerians Begleiterinnen in die Übungen ein.



Schließlich gerät Dan an ein auf dem Boden stehendes Gewicht, das er mit einer Hand heben soll. Gewicht: 75 Kilogramm

Doch das klappt nicht. Also will der Millionär es wissen – und bietet demjenigen 25.000 Dollar, der hinbekommt, woran er gescheitert ist. Seht selbst.

Spätestens als Bjornssons zierliche Ehefrau einige Zeit später mühelos 105 Kilo hebt, hat auch der letzte Begleiter des Multimillionärs begriffen, dass höfliche, bescheidene Wikinger anders ticken als der Rest der Menschheit und man bestimmte Dinge eben nicht mit Geld kaufen kann, egal, wie viele hübsche Ja-Sager man dabei hat …