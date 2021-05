Wir sind und bleiben ein Männermagazin, auch wenn unser heutiges Video des Tages Frauen vermutlich etwas mehr ansprechen dürfte. Dennoch, Jungs zieht euch den Clip am Besten neidlos rein und lasst euch zum Fitnesstraining motivieren. Denn mit dem, was der Bengel drauf hat, dürfte es kein Problem sein, eine attraktive Sexualpartnerin zu finden.

Frank Medrano ist ein Fitnessguru aus den Vereinigten Staaten und zeigt im Video, was er kann. Das mag bei ihm zwar mühelos aussehen, ist aber logischerweise das Ergebnis jahrelangen Trainings. Und wir finden:



Mit seiner Performance steckt er all diejenigen locker in die Tasche, die im Fitnessstudio einen auf dicke Hose machen, weil sie 100 Sit-ups können und stundenlang vor dem Spiegel posieren.

Wir sind jedenfalls beeindruckt, aber vielleicht ist ja unter unseren Lesern einer, der das auch kann!?