BMW Championship 2023: Viktor Hovland triumphiert – Viktor Hovland, der norwegische Golfprofi, hat eine herausragende Leistung in der Finalrunde der BMW Championship 2023 gezeigt. Er stellte mit 61 Schlägen (9 unter Par) einen Platzrekord auf und erzielte den niedrigsten Score in den Playoff-Geschichte. Mit dieser beeindruckenden Performance gelang es ihm, die Führung von Scottie Scheffler aus den USA und Matt Fitzpatrick aus England zu übernehmen. Dieser Sieg markierte den fünften Sieg für Hovland auf der PGA TOUR und katapultierte ihn auf den zweiten Rang im FedExCup-Ranking. Dies ist nicht das erste Mal, dass Hovland bei einem BMW-Turnier triumphiert; 2021 gewann er die BMW International Open in München.

In einem Statement beschrieb Hovland den Sieg bei der BMW Championship auf dem Olympia Fields Golfplatz als ein außergewöhnliches Erlebnis, insbesondere gegen die weltbesten Golfer. Er betonte, dass die letzte Runde wahrscheinlich die beste war, die er jemals gespielt hat.

Obwohl Scheffler und Fitzpatrick (beide -15) einen guten Start in die Finalrunde hatten, konnten sie Hovlands brillante Performance nicht überbieten und beendeten das Turnier auf dem geteilten zweiten Platz. Andere bemerkenswerte Platzierungen waren Rory McIlroy (NIR, -12) auf dem vierten Platz und Brian Harman sowie Max Homa (beide USA, -11) auf dem geteilten fünften Platz.

Wohltätigkeit und zukünftige BMW Championship Austragungsorte

Alle Einnahmen aus der BMW Championship werden an die Evans Scholars Foundation (ESF) gespendet. Die Stiftung hat seit 2007, dem Startjahr des Turniers, mehr als 45 Millionen US-Dollar erhalten und hat damit über 3.300 Caddies den College-Besuch ermöglicht. In diesem Jahr unterstützt die ESF eine Rekordzahl von 1.130 Caddies bei ihrem Studium.

Ilka Horstmeier, Vorstandsmitglied der BMW AG für Personal und Immobilien, äußerte ihre Anerkennung für Hovlands Leistung und dankte dem Olympia Fields Country Club, Partnern und allen Beteiligten. Sie betonte, dass die BMW Group stolz darauf ist, durch die BMW Championship das Leben junger Menschen positiv beeinflussen zu können.

Die BMW Championship 2023 diente nicht nur der Ermittlung eines Gewinners, sondern war auch das vorletzte Playoff-Turnier, bei dem sich die besten 30 von 50 in Chicago angetretenen Spielern für das Saisonfinale qualifizierten. Das Saisonfinale, die TOUR Championship, wird in der nächsten Woche im East Lake Golf Club in Atlanta ausgetragen, wobei die BMW Group als "Official Vehicle Partner" agieren wird.

In den kommenden Jahren werden die BMW Championships an verschiedenen Orten ausgetragen. 2024 wird das Turnier erstmals im Castle Pines Golf Club in Denver stattfinden, 2025 kehrt es zum Caves Valley Golf Club in Baltimore zurück. 2026 wird der Bellerive Country Club in St. Louis Gastgeber sein, und 2027 wird das Turnier im Liberty National Golf Club in der Metropolregion New York debütieren.

Darüber hinaus wurde die BMW Championship 2023 als letzte Gelegenheit für Golfer genutzt, sich für das US-amerikanische Ryder-Cup-Team zu qualifizieren. Einige der sicheren Mitglieder des Teams sind Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Patrick Cantlay, Brian Harman, Max Homa und Xander Schauffele. BMW wird als Worldwide Partner auch diesen renommierten Team-Wettbewerb begleiten, der von Ende September bis Anfang Oktober 2023 in Rom stattfindet.