Arnold Strongman Classic: „Berg“ gewinnt zum dritten Mal in Folge – Zum dritten Mal in Folge hat Hafþór Björnsson, der der Welt vor allem als „Der reitende Berg“ aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannt ist, den prestigeträchtigen Strongman-Wettbewerb für sich entscheiden können. Beim Elephant Bar Deadlift stemmte er 465 Kilogramm und auch in den anderen Disziplinen räumte Björnsson damit mächtig ab. Stärker als sein Rivale Eddie Hall, der 2016 die 500 Kilo stemmte, ist er damit immer noch nicht. Aber vielseitiger.

Denn der Elephant Bar ist einfach die längere Stange – und so versuchte Björnsson im dritten Durchgang des Wettbewerbs auch gar nicht erst, die 501 Kilogramm noch zu knacken. Stattdessen sparte er sich seine Kräfte für all die anderen Herausforderungen, wie etwa die „Atlas Stones“ genannten Steinkugeln oder das „Wheel of Pain“, das Schmerzrad aus dem Film „Conan der Barbar“.

Es ist nun das zehnte Jahr in Folge, dass Hafþór Björnsson, mittlerweile 31 Jahre alt, am Wettbewerb „Arnold Strongman Classic“ teilgenommen hat. Zum ersten Mal errang er den Sieg 2018, gefolgt von seinem Triumph 2019. 2018 konnte er auch zum ersten Mal bei einem anderen Wettbewerb die Trophäe „World’s Strongest Man“ abräumen. Zweiter im Wettbewerb wurde in diesem Jahr der Pole Mateusz Kieliszkowski, der 2019 noch Bronze errungen hatte.

Man darf also gespannt sein, ob Björnsson sich dieser im wahrsten Sinne starken Konkurrenz 2021 bereits geschlagen geben muss, oder ob der dann 32-Jährige seinen Mitbewerbern noch gewachsen sein wird. Denn auch Spitzenathleten werden bekanntlich nicht jünger. Nun jedenfalls erfreut sich Hafþór Björnsson seines Sieges – und das verdient! Wir gratulieren!

