WhatsApp: LKA warnt vor Betrugsmasche – Nutzer von Messengern wie WhatsApp sind mittlerweile beliebte Ziele moderner Betrüger. Tatsächlich reicht es mitunter schon, dass diese an die Nummer eines potentiellen Opfers kommen, um jenes mit dubiosen Nachrichten zu drangsalieren. Aktuell warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen erneut vor einer fiesen Masche, die es Fremden unter anderem ermöglicht, Chats mitzulesen.

Gemeint ist der WhatsApp-Code-Betrug

So kann es in der betrügerischen Nachricht etwa heißen: „Hello sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt.“ Das perfide daran ist, dass diese Nummer offenbar häufig über bereits bestehende Chats abgewickelt wird.

Von daher die Warnung des LKA: „Tatsächlich kommt auch kurz davor per SMS dieser Code. Hierbei handelt es sich aber um einen Sicherheitscode für den eigenen WhatsApp-Account. Absender hier ist WhatsApp. Wer diese Zahlenfolge an die Täter übermittelt verliert vorerst seinen Account.“

Vorsicht auch bei bekannten Absendern

Das Magazin „Forbes“ rät dazu, entsprechende Nachrichten auch dann genau zu checken, wenn diese vermeintlich von einem bestehenden Kontakt stammen. Das könnte nämlich bedeuten, dass Hacker den Account des Bekannten bereits übernommen haben.

Die Masche ist nicht neu. Bereits 2020 gingen ähnliche Nachrichten herum, bei denen sich die Betrüger mitunter sogar als WhatsApp-Support getarnt hatten.

Was tun, wenn?

Solltet ihr also eine solche Nachricht empfangen, ignoriert diese am besten, und gebt vor allem auf gar keinen Fall den erhaltenen Code weiter! Zusätzlich könnt ihr in den Einstellungen des Messengers überprüfen, wie viele und welche Geräte mit eurem Account verbunden sind.

Um ganz sicherzugehen, besteht außerdem die Möglichkeit, einen zusätzlichen sechsstelligen PIN für einen WhatsApp-Account und damit eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten.

Quelle: futurezone.de