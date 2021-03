WhatsApp: Funktion für selbstlöschende Bilder in Arbeit – Die Welt steht beim beliebten Messenger WhatsApp nicht still. Dort wird nämlich offenbar fleißig an einer neuen Funktion für das Versenden von Fotos gearbeitet, welche lediglich für sehr private Zwecke gedacht sind.

„WABetaInfo“ zufolge könnten Nutzer nämlich bald die Möglichkeit haben, Bilder zu verschicken, die sich selber wieder zerstören. Laut der Twitter-Meldung ist das Feature sowohl für die Android- als auch für iPhone-Version der App geplant.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj