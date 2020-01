Autor: Bernhard Trecksel

Leidgeplagte kennen das Problem: Das Smartphone kann zu hell sein, was den Augen schmerzt. Zugleich nuckelt die Helligkeit den Akku leer. Helligkeit senken geht, klar, aber dann ist das Display bei Sonneneinstrahlung meist nicht mehr zu lesen. Eine mögliche Antwort offeriert der immer häufiger zu findende Dark Mode. Genau den bietet nun auch WhatsApp an – ab sofort kann er in der Beta-Version der App ausprobiert werden.

Android-Nutzer haben damit die Möglichkeit, den Dark Mode zu erproben. Dieser dunkelt nicht nur die obere Infoleiste ab, sondern verpasst auch dem Hintergrund der Sprechblasen ein Finish in dunklem Anthrazit. Wann und in welcher Form auch iOS-Verwender in den Genuss kommen, steht bislang noch nicht fest.

So aktiviert ihr den Dark Mode der WhatsApp-Beta:

Steuert im Menü die Einstellungen und dort „Chats“ an. Unter den Punkten „Anzeige“ beziehungsweise „Design“ findet ihr die Option, zwischen hellem und dunklem Modus zu wechseln. Wichtig: Ihr benötigt minimal WhatsApp-Version 2.20.13. Wer Android 9 aufwärts nutzt, kann auch einfach den Batteriespar-Modus aktivieren – WhatsApp schaltet dann automatisch mit in den dunklen Modus um.

Wer bislang kein WhatsApp-Beta-Nutzer ist, muss nicht in die Röhre sehen. Denn auch wenn WhatsApp momentan keine Neuanmeldungen für sein Betaprogramm zulässt, kann man die Beta-Version dennoch erhalten. Dazu könnt ihr euch die APK-Datei der Version besorgen, die ihr hier beim „APK-Mirror“ findet.

Wann das neue Feature den Betatest verlässt und für alle Nutzer ausgerollt wird, steht noch nicht fest.

Quelle: futurezone.at