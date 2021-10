WhatsApp als Notizblock – Vielen dürfte so etwas bekannt vorkommen: Man ist unterwegs, möchte schnell etwas notieren. Stift und Papier hat man nicht zur Hand, eine ordentliche Notiz-App ist nicht installiert oder kann nicht schnell gefunden werden. Nun ist guter Rat teuer – erst in den AppStore, dann hat man Idee, Telefonnummer oder Termin vielleicht vergessen. Doch man kann sich abhelfen: mit WhatsApp. Kurze Vorbereitung genügt und man steht nie wieder ohne „Notizzettel“ da.

Eine Notiz an sich selbst zu schicken, die Idee liegt gar nicht so fern – doch die Umsetzung stellt einen vor Fragen. Bei der Alternative Signal gibt es den Punkt der „Notiz an mich“ schon länger. Doch er lässt sich auch beim Messenger-Platzhirsch nachrüsten. Wie, das erläutern die Experten von „netzwelt.de“ in einer präzisen Anleitung – an deren Ende steht nicht weniger als ein oben festgepinnter Chat mit euch selbst, der alles Mögliche festhalten kann.

K(l)eine Hürde:

Euch selbst zeigt WhatsApp nicht in der eigenen Kontaktliste an, daher bedarf es der Erläuterung von „netzwelt.de“ zufolge der sogenannten Click-to-chat-Funktion. Deren Grundlage bildet die Webadresse „wa.me“ – in Kombination mit eurer Telefonnummer ermöglicht diese eine Kontaktaufnahme zu euch selbst. Schon könnt ihr Nachrichten an euer eigenes WhatsApp verfassen, die als Notizzettel fungieren.

Der Anleitung von „netzwelt.de“ zufolge müsst ihr zuerst auf dem Smartphone euren Webbrowser öffnen.

Dort ruft ihr die URL „wa.me“ in Verbindung mit eurer Telefonnummer auf, wobei ihr auf das internationale Format mit der vorangestellten „+49“ achtet, das „+“ aber weglasst. Final müsste die Zeile in eurem Browser anhand einer fiktiven Beispielnummer „123456789“ also wie folgt aussehen: https://wa.me/49123456789 – nur dass statt „1234etc“ nach der „49“ eben eure eigene Mobilnummer folgt.

Eine Bestätigungsseite erscheint:

Tippt dort „Weiter zu Chat“ an – hat alles korrekt funktioniert, öffnet sich auch schon WhatsApp auf eurem Mobilgerät und zeigt euch den Notiz-Chat mit eurem Kontaktbild an. Diesen könnt ihr zudem noch mit dem Nadelsymbol festpinnen, das erscheint, wenn ihr den Chat im Hauptfenster links lange haltet, damit er stets über euren normalen Unterhaltungen eingeblendet bleibt. Ein einfacher Trick, der sich sogar in seiner Anwenderfreundlichkeit noch steigern lässt, wie „netzwelt.de“ zeigt:

Ihr könnt nämlich stattdessen kurz eine WhatsApp-Gruppe eröffnen, beispielsweise mit der Familie – und dann Mitglieder wieder entfernen, bis ihr zuletzt übrigbleibt. Dann benennt ihr den Gruppen-Chat in „Notizen“ um, pinnt ihn an und voilà: Ganz ohne zusätzliche Anwendungen könnt ihr nun auf dem Handy Daten und auch Dateien als Anhang festhalten. Sehr nützlich.

