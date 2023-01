Vodafone: Mobilfunk-Service endgültig abgeschafft – Viele Handy-Nutzer sind mit diesem alten Kurznachrichtendienst in die mobile Telefonie eingestiegen. Die Rede ist vom guten alten „Short Message Service“, kurz SMS. Vor einigen Jahren war dies ein gern genutzter Service, bis dann kostenlose Messenger-Dienste wie WhatsApp die SMS beiseite drängten.

Auch weil es per SMS nicht möglich ist, Emojis oder Bilder zu versenden, geriet dieser Service immer mehr in den Hintergrund. Der „Multimedia Messaging Service“, kurz MMS musste deshalb später her. Genau diesen hat Vodafone nun zum 17. Januar 2023 abgeschafft.

Telekom hält weiterhin an MMS fest

Erstmalig konnte man MMS in Europa im Jahre 2002 nutzen und das war damals ein echter Hit, konnte man wenig später doch sogar Videos per MMS versenden. Allerdings kostet eine MMS auch zwischen 30 und 50 Cent. Über 20 Jahre später nutzen zwar Millionen von Menschen immer noch SMS, um Nachrichten zu versenden. Allerdings scheint es wohl so, dass dies nicht mehr für MMS gilt.

Vodafone-Kunden können also diesen Dienst ab sofort nicht mehr in Anspruch nehmen. Das dürfte allerdings die wenigsten letztendlich wirklich stören, nutzen die meisten doch eh Messenger wie eben WhatsApp, Signal oder Telegram, um ihre Bilder und Videos zu versenden – kostenlos.

Vodafone könnte mit der Abschaffung der MMS ein Vorreiter für andere Anbieter sein. Der Mobilfunkgigant Telekom hat allerdings bereits bekanntgegeben, dass man bis mindestens 2024 weiterhin an der MMS festhalten will.

Quelle: techbook.de