Foto: Samsung TV Plus: 90 TV-Sender mit App kostenlos anschauen – Wer gerne über sein Smartphone fernsieht, kann dies nun mit einem neuen kostenlosen Dienst tun: Samsung TV Plus, der neuen Samsung-App, die jetzt auch in Deutschland erschienen ist. Die App ermöglicht es, bis zu 90 TV-Sender kostenfrei über euer Handy zu streamen.

Es gibt nur einen Haken: Die App unterstützt prinzipiell nur Smartphones von Samsung. Die TV Plus App funktioniert demnach aktuell auf den Samsung Handys der Reihen Galaxy S10, S20, S21, Note 10 sowie Note 20. Zudem lässt sich TV Plus auch auf einigen Smart-TVs sowie Tablets aus dem Hause Samsung nutzen.

Samsung TV Plus gibt es dabei eigentlich schon seit 2015 in Südkorea, es wurde aber erst jetzt weiteren 23 Ländern veröffentlicht, wozu neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz zählen. Zum Start von Samsung TV Plus in Deutschland können einige der 90 Sender sogar mit 4K-Auflösung empfangen werden.

HIER finde ich derweil die Liste mit allen verfügbaren Sendern. Um Samsung TV Plus kostenlos nutzen zu können, müsst ihr lediglich die App im Play Store von Google herunterladen. Das Beste daran: Ihr benötigt keinen Nutzer-Account bei Samsung. Hier geht es zum Download der App im Play Store.



Nachfolgend eine kleine Auswahl der insgesamt 90 empfangbaren kostenlosen TV-Sender:

Action Movies –Rakuten TV

AutoMotorSport

CNN

Comedy Central Pluto TV

Comedy Central –Made in Germany

Drama Movies –Rakuten TV

Fantasja

Focus TV

FUEL TV

Grjngo

MotorRacing TV

Motorvision

Netzkino

Pluto TV Movies

Rocket Beans TV

SPIEGEL.TV

Sportdigital

Quelle: giga.de