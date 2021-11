Listenpreis 1.499 australische Dollar: Samsung enthüllt Hose passend für ein Klapp-Handy – Dass die Hersteller diverser Produkte, etwa von Sportwagen und dergleichen, manchmal ganze Modelinien oder Trinkgläser als Begleiter zu ihren Boliden herausbringen, ist bekannt. Nun hat auch Smartphone-Koloss Samsung etwas in der Art getan: Das Unternehmen hat eine Hose gestalten lassen, deren kleine Taschen einem neuen Modell aus eigenem Hause exakt passenden Platz bieten. Listenpreis: 1.499 australische Dollar.

Umgerechnet sind das demnach rund 900 Euro, die Samsung für eine solche Jeans haben möchte. Die Hose ist dabei an das Galaxy Z Flip3 angepasst und ihre Taschen sind genau auf die Maße dieses Smartphones ausgelegt. Es ist ein Promotionsartikel, mit dem Samsung auf den besonders geringen Platzbedarf des Flip-Phones in den Taschen der Besitzer verweisen möchte.

Dazu holte man sich Hilfe:

Samsung ließ sich diese Jeans vom Unternehmen Dr Denim designen und gemeinsam kündigten die beiden Firmen die Veröffentlichung der Hose „Z Flip Pocket Denim“ an – einer Jeans, die den Formfaktor des Galaxy Z Flip3 durch eine exakt abgemessene Tasche betont. Es handelt sich um eine limitierte Edition von 450 Paar, die von Samsung als „Statement-Stücke“ bezeichnet werden.

Für den ungewöhnlich hohen Preis ist hingegen die Tatsache verantwortlich, dass jeder dieser Hosen ein Galaxy Z Flip3 beiliegen wird, das umgerechnet rund 642 Euro kostet. Bei der Hose wurden die beiden Gesäßtaschen entfernt und eine von ihnen an die Front des Oberschenkels verlagert, um so dem Smartphone Platz zu bieten. Die Hose kann sowohl in einem Schnitt für Männer als auch für Frauen erworben werden.

Bei Samsung kommentierte man den PR-Stunt:

Samsung Mobiles Head of Brand Marketing Hayley Walton wörtlich (Übers. d. Verf.: „Smartphones sind oft nicht gerade taschenfreundlich, deshalb haben wir die Stilkompetenz von Dr. Denim genutzt, um Jeans zu entwerfen, die die Taschen-Norm auf den Kopf stellen und perfekt zu unserem kompakten Galaxy Z Flip3 passen.

Unsere Galaxy Z Flip3-Nutzer erwarten das Optimum an Design und Hosentaschenfreundlichkeit, und was könnte besser zu unseren Premium-Telefonen passen als die perfekte, maßgeschneiderte Jeans.“

Quelle: techspot.com