Kleine WhatsApp-Freude mit Star-Stimmen: In Sprachnachrichten zu Stallone werden – Freunde über WhatsApp zu einem mitreißenden Kinoabend mit dem neuen „The Expendables 4“ einladen kann jeder. Doch es mit der Stimme von Hauptdarsteller und Hollywood-Urgestein Sylvester Stallone zu tun, das würde der Einladung schon etwas Zünftiges verleihen. Ein Ratgeber erläutert online, wie man Freunde mit ebenso täuschend echten wie kreativen Sprachnachrichten versorgen kann.

Der Bericht bei „Netzwelt“ erläutert, wie man allen Fans von Rambo, Rocky und der Söldnertruppe der Expendables dabei etwa als Sylvester Stallone eine Freude bereiten kann. So betont der Artikel, dass dabei das Herunterladen einer App entfällt. Vielmehr funktioniert das Ganze laut Ratgeber über eine Webseite namens „Fakeyou“.

KI-Portal imitiert Star-Stimmen

Mithilfe dieser Seite könnt ihr euch die Stimme von Sylvester Stallone (und anderen) über einen entsprechenden Reiter wählen. Gebt danach einfach eure Textbotschaft in das darunterliegende Feld ein. Das System wandelt danach die Worte zu einer Audiodatei um. Diese könnt ihr dann einfach per WhatsApp an eure Freunde verschicken. Klar: Es handelt sich nicht um den Synchronsprecher von Sylvester Stallone, sondern um die Stimme des Hollywood-Urgesteins.

Für viele der Stimmen auf „Fakeyou“ gibt es zudem mehrere Varianten – bei Stallone geben die Rezensionen Version 2 laut „Netzwelt“ den Vorzug. Diese soll wohl am besten klingen. Gönnt euren Freunden also ein beliebtes Zitat über „blaues Licht“, das blau leuchtet. Oder überrascht sie mit einer kreativen Nachricht für den nächsten Kinoabend. „Fakeyou“ ist in der Basisversion dabei kostenlos, ihr müsst euch nur auf eine Warteschlange einstellen, während das System eure Botschaft berechnet.

Alternativ wählt ihr einen Premium-Tarif für die Vorzugsbehandlung:

Es liegt in der Natur der Sache, dass diese nicht kostenlos sind – es gibt eine Plus-Variante, die sieben US-Dollar pro Monat kostet. Für 15 Dollar Erhalt ihr die „Pro“-Version, für 25 Dollar eine Variante namens „Elite“. Je nach Tarif erhaltet ihr mehr Sprachnachrichten pro Tag, zudem kann die Zeitbegrenzung der Botschaften auf 30 Sekunden in der Basisversion bei den Premiumtarifen entfallen und euch deutlich längere Nachrichten ermöglichen.

Netzwelt zufolge gilt die Webseite wohl als umstritten, da man mit dieser Technologie Fakes in Umlauf bringen oder die vermeintlich prominenten Stimmen höchst unseriöse Dinge sagen lassen kann. Auch könnten die Audio-Botschaften je nach Rechtslage und juristischer Auslegung als ein Eingriff in die Privatsphäre oder die Persönlichkeitsrechte der Stimmgeber betrachtet werden. Teilt also eure Nachrichten laut der Erläuterung von „Netzwelt“ lieber nur privat, um rechtlichen Ärger gar nicht erst zu riskieren.