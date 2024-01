Gefahr durch Viren: Diese Apps sollte man vom Smartphone löschen – Im digitalen Zeitalter, in dem Smartphones zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Alltags geworden sind, stellt die Sicherheit eine ständige Herausforderung dar. Eine kürzlich entdeckte Bedrohung für Android-Nutzer ist ein perfektes Beispiel dafür, wie raffiniert und gefährlich Malware sein kann.

Diese Bedrohung, bekannt als „Xamalicious“, betrifft mehrere Tausend Android-Smartphones und wurde von Sicherheitsexperten bei McAfee Labs entdeckt. „Xamalicious“ tarnt sich als harmlose App in verschiedenen Kategorien wie Gesundheit, Horoskope, Produktivität oder Spiele. Diese Tarnung ermöglicht es der Malware, sich unbemerkt auf den Geräten der Nutzer einzuschleichen.

Schadsoftware mit zweistufigem Angriffsprozess

Die Schadsoftware nutzt dabei Social Engineering, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und sich auf deren Geräten zu installieren. Nachdem „Xamalicious“ auf einem Gerät installiert ist, beginnt der zweistufige Angriffsprozess. Zuerst fordert die App den Nutzer auf, ihr weitreichende Zugriffsrechte zu gewähren. Diese Rechte ermöglichen es der Malware, auf fast alle Daten des Geräts zuzugreifen, einschließlich Hardwareinformationen, Netzwerkbetreiber, installierten Apps und mehr.

Diese Daten werden an einen Command-and-Control-Server (CNC) gesendet, der entscheidet, ob weitere Schritte eingeleitet werden sollen. Das Tückische an „Xamalicious“ ist, dass die Malware in der Lage ist, weitere gefährliche Software zu installieren. Bisher wurde festgestellt, dass infizierte Apps hauptsächlich Adware installieren, insbesondere eine App namens „Cash Magnet“.

App spielt im Hintergrund Werbung ab

Diese App spielt im Hintergrund Werbung ab und verwickelt den Nutzer in einen Werbebetrug, der laut den Richtlinien des Play Stores verboten ist. Interessanterweise stellten die McAfee-Forscher fest, dass die Entwickler von „Cash Magnet“ auch hinter „Xamalicious“ stecken. Die betroffenen Apps

McAfee hat 13 Apps identifiziert, die insgesamt über 320.000 Mal heruntergeladen wurden und von „Xamalicious“ betroffen sind.

Obwohl Google diese aus dem Play Store entfernt hat, sind sie in Drittanbieter-Stores und Online-App-Libraries weiterhin verfügbar. Es ist wichtig, dass Nutzer, die eine dieser Apps installiert haben, sie sofort löschen. Zu den betroffenen Apps gehören:

Diese Apps sollte man sofort löschen:

Essential Horoscope for Android (com.anomenforyou.essentialhoroscope)

3D Skin Editor for PE Minecraft (com.littleray.skineditorforpeminecraft)

Logo Maker Pro (com.vyblystudio.dotslinkpuzzles)

Auto Click Repeater (com.autoclickrepeater.free)

Count Easy Calorie Calculator (com.lakhinstudio.counteasycaloriecalculator)

Sound Volume Extender (com.muranogames.easyworkoutsathome)

LetterLink (com.regaliusgames.llinkgame)

Numerology: Personal Horoscope & Number Predictions (com.Ushak.NPHOROSCOPENUMBER)

Step Keeper: Easy Pedometer (com.browgames.stepkeepereasymeter)

Track Your Sleep (com.shvetsStudio.trackYourSleep)

Sound Volume Booster (com.devapps.soundvolumebooster)

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot (com.Osinko.HoroscopeTaro)

Universal Calculator (com.Potap64.universalcalculator)

