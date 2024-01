CES 2024: Samsung präsentiert innovatives Smartphone-Konzept – Bei der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) hat Samsung ein zukunftsweisendes Konzepttelefon vorgestellt, das die Grenzen der bestehenden Foldable-Technologie erweitert. Das als "Flex in & Out Flip" bezeichnete Gerät sticht mit einem innovativen Display heraus, das über die herkömmlichen Faltmöglichkeiten hinausgeht.

Dieses Display, das mit seinen 6,7 Zoll an das Galaxy Z Flip 5 erinnert, ist nicht nur aufklappbar, sondern kann auch rückwärts gebogen werden. Diese Funktion ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern bietet auch praktische Vorteile, da das Gerät auch im zusammengeklappten Zustand nutzbar bleibt.

Samsungs "Flex in & Out Flip" bietet einen erweiterten Nutzen durch die rückwärtsbiegbare Displayfunktion.

Wenn das Display rückwärts gebogen wird, vergrößert sich eine Seite, was ermöglicht, dass die Kamera weiterhin sichtbar bleibt. Diese Neuerung bietet den Nutzern Zugriff auf wichtige Informationen wie Uhrzeit, Akkustand und Mediensteuerung, selbst wenn das Telefon zugeklappt ist.

Obwohl das Galaxy Z Flip momentan das weltweit beliebteste Foldable bleibt, zeigt Samsungs neuestes Konzepttelefon, wie die Zukunft der Foldables aussehen könnte. Ein von Samsung Display veröffentlichtes Video demonstriert ein ähnliches Modell, das an das Galaxy Z Fold erinnert. Dieses Modell lässt sich wie ein Buch schließen und kann ebenfalls rückwärts gebogen werden.

Samsung plant, diese innovative Technologie weiterzuentwickeln und in zukünftigen buchähnlichen Foldables zu integrieren. Die Realisierung dieses Konzepts für Verbraucherprodukte wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen, doch es ist zu erwarten, dass Samsung in der Zwischenzeit weitere innovative Funktionen entwickeln wird, die das rückwärts faltbare interne Display des Smartphones optimal nutzen.

