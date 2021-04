Android-User im Visier: Neue, gefährliche Malware tarnt sich als Update – Es gibt mal wieder eine Warnung vor Schadsoftware. Dieses Mal betrifft es Android-Nutzer, die von einer gefährlichen Schadsoftware heimgesucht werden. Entdeckt haben diese Betrugssoftware Sicherheitsexperten von „Zimperium“. Dabei tarnt sich die Android-Malware als offizielles System-Update von Google. Wer dieses Fake-Update installiert, ermöglicht es Cyberkriminellen, auf das jeweilige Smartphone zuzugreifen.

Dadurch können sie sensible Nutzerdaten einsehen und missbrauchen. Darunter fallen Fotos, WhatsApp-Nachrichte, SMS, Anrufprotokolle oder auch der Browser-Verlauf des Nutzers. Allesamt Daten, die nichts in den Händen Dritter zu suchen haben. Achtet also darauf, was ihr herunterladet. Denn das besagte „offizielle System-Update“ von Google ist in Wirklichkeit ein Trojaner.

Ziemlich dreist, das Schadprogramm nutzt eiskalt das offizielle Google-Logo und schaut auf den ersten Blick bei der Push-Benachrichtigung mit der Bezeichnung „System-Update“ täuschend echt aus. Die Schadsoftware stammt dabei stets aus Drittquellen, wer also seine Apps und Updates direkt aus dem Google Play Store installiert, ist auf der sicheren Seite.

Bedenkt, Google wird niemals per Push-Benachrichtigung darauf hinweisen, dass das System derzeit nach Updates sucht, so wie es die Schadsoftware vorzugaukeln versucht. Auch fordert sie, dass das ominöse Update erst komplettiert wird, sobald weitere Apps installiert werden. Also Finger weg! Google würde lediglich darauf hinweisen, dass ein neues Update zur Installation bereitsteht.

