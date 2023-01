Achtung, Abzocke: Nicht rangehen bei diesen Telefon-Nummern – Heutzutage besitzen viele Menschen einen Telefonanschluss oder ein Smartphone. Viele Anschlussinhaber kennen das Szenario: Eines Tages ruft eine unbekannte Nummer an. Aus welchem Grund auch immer man abhebt, am anderen Ende könnte sich eine Person befinden, die einem möglicherweise etwas verkaufen will. Ehe man sich versieht, ist man in irgendeiner Abofalle gelandet. Oder die Anrufer legen einfach auf. Doch wie erkennt man solche Nummern?

Das Nutzerportal von „Chip“ erklärt, dass es sich bei vielen dieser Anrufe um Spam handelt, bei dem es darum geht, an Daten zu kommen oder dubiose Geschäfte abzuschließen. Andere dubiose Anrufer versuchen mit dem Rückruf-Trick, Menschen in Abo-Fallen zu locken. Zwar gibt es bei sehr modernen Handys bereits ein System, das vor solchen Spam-Nachrichten warnt, bevor man überhaupt abhebt.

Doch darauf haben sich die Betrüger eingestellt:

Wie „Chip“ erklärt, dürfen Werbeanrufe in der Bundesrepublik ohne ausdrückliche Einwilligung gar nicht getätigt werden – deshalb wechseln die Täter oft die Nummer. Da diese nicht konstant bleibt, können auch neue Anti-Spam-Systeme nicht immer unterscheiden, wer da anruft. Es gibt aber Hilfsmittel, mit denen Angerufene herausfinden können, ob eine seriöse und echte Telefonnummer am anderen Ende der Leitung ist.

Um zu prüfen, ob man nicht von einem dubiosen Callcenter angerufen wird, empfiehlt das Hilfeportal von „Chip“ zwei Internetseiten, die unter anderem hilfreich sein können: Bei „Cleverdialer.de“ und „Tellows.de“ kann man einfach die Daten des Anrufers eingeben. Wenn man schon einmal von einer solchen Nummer belästigt wurde, findet man auf den Portalen entsprechende Informationen.

So kann man auch herausfinden, was sich hinter einer Nummer verbirgt:

Zum Beispiel, ob es sich um Werbung, einen Umfragedienst, ein Gewinnspiel oder Ähnliches handelt. Die Datenbanken solcher Portale werden gepflegt, so dass immer die neuesten Spam-Nummern hinterlegt sind. Im Screenshot unten sieht man, wie eine solche Auflistung von Nummern mit entsprechenden Nutzerbeschwerden zum Beispiel bei „Cleverdialer“ aussieht. Man ist also nicht machtlos.

Quelle: chip.de