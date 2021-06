Sex ist endlich als olympische Sportart anerkannt! Ihr habt euch nicht verlesen, Bettsport wird als richtiger Sport gewichtet und erhält gleich mehrere Disziplinen. Egal, ob nun der Reverse-Cowgirl-Ringkampf oder Doggie-Gymnastik – für jeden Geschmack und jegliche Vorliebe ist eine Herausforderung dabei, die begeisterten Sportguckern die Freudentränen in die Augen treiben dürfte. Und nicht nur die. Und nicht nur in die Augen. Ähem. Leider hat die Sache einen einzigen Wermuts…tropfen:

Diese Nachricht ist so wahr und glaubwürdig wie die Tour-de-France-Ergebnisse der letzten 20 Jahre. Und sie trifft dabei in etwa so sehr ins Schwarze wie Oscar Pistorius, wenn er sein Haus vor Einbrechern schützen will. Es geht nämlich bloß um eine Kondomwerbung. Die ist dafür aber umso unterhaltsamer.