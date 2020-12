Männer sind immer gleich! Vollkommen egal, wo auf dieser Welt man sich befindet, ist ihnen allen ein ganz spezieller Blick zu eigen, wenn eine Dame ihr üppiges Dekolleté präsentiert. Ein Phänomen, welches sich wunderbar mit unserem Video des Tages belegen lässt.

Zwar spielt dieses beim Zahnarzt, doch die berüchtigte Angst vor dem Mundklempner dürfte bei den gezeigten Herren sehr weit in den Hintergrund getreten sein. Wie sollte man sich auch auf so etwas wie Panik konzentrieren, wenn Frau Doktor es so wunderbar versteht, ihre Patienten abzulenken.

Die Tatsache, dass die Köpfe der Männer immer wieder in eine ideale Beobachtungsposition zurückschnappen, vollkommen egal, wie die vollbusige Ärztin herumfuhrwerkt, erleichtert ihr zwar die Arbeit nicht unbedingt, dennoch finden wir, dass diese Form der Angstbewältigung überall Anwendung finden sollte.

Also Ladys, bitte geht Zahnmedizin studieren!