Großer Seilsprung-Test: Der Unterschied zwischen Sport-BHs und BHs – Stellen wir eine Wette an. Irgendetwas sagt uns, dass viele in unserem schnelllebigen Zeitalter sowieso kaum einen der Texte lesen, die wir hier tagein tagaus in die von Nikotinflecken verfärbte Cherry-Klaviatur prügeln. Wir wetten, dass dieser Text zu den am wenigsten gelesenen auf unserer kleinen, sorgfältig kuratierten Männerseite gehören wird. Irgendetwas an dem Thema dieses Videos legt uns nahe, dass es so sein wird…

Das liegt in der Natur der Sache, dass sich keiner die Mühe machen wird, sich mit den nun folgenden Zeilen zu beschäftigen. Ursprünglich war der Plan, hier einige längere, unterhaltsam geschriebene und gut recherchierte Ausführungen zum Thema Schwerkraft niederzulegen. Das hätte aufgrund des Kontextes auch sehr gut gepasst. Männer sind schließlich wissbegierig. Doch wir sind ja nicht hier, um euch zu langweilen. Daher unsere kurze Inhaltsangabe:

Dieses Meisterwerk der kreativen Webvideo-Kunst hört auf den kongenialen Titel „Sports Bra v.s No Bra: Jumprope Test OMG!!!!“, was dem geneigten Zuschauer einen audiovisuellen Hochgenuss mit rasanten Schnittfolgen und brillanter Handlung verspricht. Wer hier nur einen schnöden Test für Verbraucherinnen erwartet hat, der wird von diesem Meisterwerk angenehm verblüfft sein. Abgesehen mal vom pädagogischen Wert, was das Thema Schwerkraft betrifft. Doch erlebt es selbst. Vorhang auf für die große Kunst von „Elizabeth Rabbit“ …