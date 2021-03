Der „Cock Cam“ Basejump: Werbevideo mit Witz – Manchmal sind Nebendarsteller so beliebt, dass sie auf einer von dem ursprünglichen Medium abgekoppelten Bühne einen Auftritt als Hauptdarsteller erhalten.

Man denke nur mal an Robbie Williams, dessen Karriere als Solokünstler nicht minder erfolgreich war als seine Zeit in der Boyband „Take That“. Oder den „Breaking Bad“-Ableger „Better Call Saul“, der den Anwalt James McGill, alias Saul Goodman, in den Vordergrund stellte.

Und so begab es sich kürzlich auch hier bei uns in der Redaktion, als wir einen Artikel (https://www.mann.tv/erotik/die-cock-cam-heimvideos-aus-einer-ganz-neuen-perspektive) zu einem sehr speziellen Sex-Toy verfassten. Dabei ging es um die „Cock Cam“, einen Penis-Ring mit integrierter Kamera, der Aufnahmen aus einem äußerst intimen Winkel ermöglicht.

Um zu demonstrieren, dass sich die Anwendungsmöglichkeiten nicht auf den reinen Sex beschränken müssen, haben die Macher ein Video produzieren lassen, das in unserem Büro schnell zum eigentlichen Star des Berichtes avancierte. Von daher dachten wir uns, spendieren wir dem Clip doch einfach noch mal einen eigenen Artikel.

Wir wollen euch den Spaß natürlich nicht verderben, indem wir hier allzu viel vorwegnehmen. Gesagt sei nur so viel, dass wir in dem Video den Basejumper Charlie Hudson begleiten. Was das mit der Cock Cam zu tun hat? Seht am besten einfach selbst …