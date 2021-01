Zusammenstoß bei der Dakar-Rallye: Truck rammt Hubschrauber auf Düne – Dass es bei packenden Rennen, unabhängig davon, ob diese auf dem Asphalt oder jenseits davon offroad stattfinden, zu Kollisionen kommen kann, liegt in der Natur der Sache. Dass es bei einem Wüstenrennen wie der berühmten Dakar-Rallye aber auch mal einen Hubschrauber erwischen würde, kommt nicht so häufig vor, um mal zu untertreiben. Doch genau das könnt ihr in diesem Video erleben.

Das Kamaz-Team befand sich auf der Yanbu-Jeddah-Route in Saudi-Arabien, als sich der Vorfall ereignete. Fahrer Anton Shibalov saß am Steuer des Offroad-Trucks Kamaz-Master 501 des Teams. Mit Höchstgeschwindigkeit donnerte er durch die Wüste und schließlich mit seinem Koloss über eine der zahllosen Dünen des Abschnitts. Just der Moment, den sich die Crew eines Pressehelikopters für Filmaufnahmen ausgesucht hatte.

Nicht unbedingt die beste Idee, wie sich binnen eines Herzschlages zeigen sollte. Fast wäre es auf dem zwölften und letzten Abschnitt der Rallye zur Katastrophe gekommen. Man stelle sich die Masse und Geschwindigkeit eines solchen Lasters vor – und was mit dem Helikopter hätte passieren können. Er wurde jedoch nur touchiert, erlitt leichte Schäden, soweit sich dies anhand des Videos sagen lässt.

Das Kamaz-Team konnte trotz des Vorfalls an diesem Tag den Sieg holen – Nummer 501 ging als zweites Gespann durchs Ziel, Nummer 507 vom gleichen Team holte Platz eins.

