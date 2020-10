Unfassbare Szenen: Kart-Fahrer wirft Wrackteil nach Gegner auf der Strecke – Was sich am Sonntag beim Finale der Kart-Weltmeisterschaft im italienischen Lonato ereignete, macht sprachlos. Ein zunächst auf Twitter veröffentlichte Video dokumentiert, wie der 23-jährige Kart-Fahrer Loca Corberi offenbar kurzzeitig den Verstand verliert und vom Streckenrand aus mit dem Frontflügel seines kaputten Wagens nach einem Gegner auf der Strecke wirft. Später folgte sogar noch eine wilde Prügelei in der Boxengasse.

Zuvor hatte sich beim Kampf um einen Platz im Mittelfeld des Rennens der sogenannten KZ-Klasse ein Unfall zwischen Luca Corberi und seinem Konkurrenten Paolo Ippolito ereignet. Dieser war zwar von den Kameras nicht aufgezeichnet worden, laut Rennleitung aber von Seiten Ippolitas nicht zu vermeiden gewesen. Corberi krachte dabei in die Streckenbegrenzung und war daraufhin wohl so dermaßen außer sich, dass er seinem Kontrahenten förmlich auflauerte, um dann auf die Strecke zu springen und das Wrackteil nach ihm zu werfen.

Allerdings erwischte Corberi dabei einen anderen Fahrer, der das Rennen jedoch glücklicherweise fortsetzen konnte.

Doch damit, und der laut Reglement ohnehin erfolgten Disqualifikation beider Fahrer wegen eines gefährlichen Fahrmanövers, war es noch lange nicht getan. In einem weiteren Video sieht man, wie Corberi anschließend in der Boxengasse auf Ippolito losgeht, als dieser sich um sein Kart kümmert.

Versuche weiterer Fahrer, die beiden zu trennen, arten in einem wilden Gerangel aus, bei dem Ippolito von einer heranrennenden Person auch noch vorsätzlich brutal in den Zaun gerempelt wird.

Wahrhaft unrühmliche Bilder, die in der Rennsportszene für Entsetzen gesorgt haben. So urteilt Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button auf Twitter: „Luca Corberi hat nach seinem ekelhaften Verhalten jede Chance auf eine Karriere im Rennsport verspielt“, und fordert eine lebenslange Sperre für „diese beiden Idioten“.

Formel-E-Champion Jean-Eric Vergne schreibt auf Instagram: „Ich habe keine Worte für dieses Verhalten“, während der für den Kartsport zuständige FIA-Präsident Felipe Massa das Verhalten Corberis als „inakzeptabel“ bezeichnete und auf Twitter versprach, dass „diese Leute die Konsequenzen ihres Handelns zu spüren bekommen“.

Quelle: stern.de