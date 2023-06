Sky teilt Formel-1-Hammer mit: Rennen nun doch kostenlos zu sehen – Der große Rennzirkus in der Königsklasse des Motorsports bleibt niemals stehen. Erst am vergangenen Sonntag (2. Mai) fand der Große Preis von Monaco statt. Nun sind die Teams in den nächsten Vorbereitungen, bereits am kommenden Wochenende steigt der Große Preis von Barcelona. Einmal mehr wird es heiß her gehen – für Formel-1-Fans stellt dieses Rennen auch dank Sky ein besonderes Highlight dar. Wir erklären, warum.

Wie „Der Westen“ unter Berufung auf Sky meldet, wird dieses Formel-1-Rennen in Katalonien frei zugänglich übertragen. Der Große Preis von Barcelona soll dabei sowohl auf dem Youtube-Kanal des Anbieters wie auch auf der Sky-Website zu sehen sein. Damit liefert man Ersatz für das Rennen in Imola, nachdem Italien von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden war: Das Rennen in der Emilia-Romagna musste ausfallen – und damit auch die geplante kostenlose Übertragung.

Doch nun hat man entsprechenden Ersatz gefunden:

Sky wird den Großen Preis von Spanien in Barcelona am Sonntag, den 4. Juni auf YouTube und der hauseigenen Webseite live übertragen. Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland, kommentierte: „In Anbetracht der tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna vor zwei Wochen war die Absage des Grand-Prix-Wochenendes die einzig richtige Entscheidung.“ Weiter erläuterte Classen:

„Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen.“ Eine Chance für Motorsport-Freunde, die demnach bereits am kommenden Wochenende das Formel-1-Rennen kostenlos genießen können.

Traditionsreiches Rennen

Bereits seit 1991 läuft das Rennen in Barcelona, wie „Der Westen“ ausführt. Demnach stellt es eines der Glanzlichter des Rennkalenders dar. Von 2017 bis 2021 heimste Mercedes-Pilot Lewis Hamilton den Sieg beim Großen Preis von Barcelona gleich fünfmal in Serie ein. Dem setzte Max Verstappen jedoch 2022 ein Ende, als er als Sieger über die Linie schoss. Gelingt ihm das erneut, könnte Verstappen selbst seine Siegesserie in Barcelona begründen.

Fans dürfen sich jedenfalls auf das erste kostenlos übertragene Rennen in der Formel 1 in diesem Jahr freuen – Wochen, nachdem das Rennen in Italien abgesagt wurde. Damit ist es das erste von insgesamt vier angekündigten Rennen, welche man in dieser Saison auch ohne Sky-Abonnement genießen kann. Darüber hinaus kann man die Formel 1 in Deutschland bekanntermaßen nur noch mithilfe von Pay-TV erleben. Für die Saison 2023 ist Sky jedoch noch verpflichtet, kostenlose Übertragungen anzubieten.

Vier Stück müssen es sein, welche man über das Free TV oder unverschlüsselt im Netz zeigen muss:

Von diesen vier Rennen stehen zwei fest: Einerseits der erwähnte Große Preis von Barcelona, andererseits der Große Preis von Ungarn, der auf dem Hungaroring ausgetragen wird. Welche anderen beiden Rennen kostenlos übertragen werden, steht hingegen noch nicht fest. Dafür ist jedoch bekannt, dass diese erst nach dem Ende der Sommerpause gezeigt werden.

Quelle: derwesten.de