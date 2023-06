„Sehr guter Job“: Hamilton lobt Mick Schumacher – Für Mick Schumacher ist die aktuelle F1-Saison wohl eine frustrierende, wenn man die zahlreichen Medienberichte dazu verfolgt. Bisher hatte er keine Gelegenheit, persönlich im Mercedes an einem Formel-1-Rennen teilzunehmen. Als Test- und Ersatzfahrer im Team bleibt ihm nichts, als zuzuschauen und von den Realeinsätzen von etwa Lewis Hamilton zu lernen. Eine Möglichkeit, von der Mick Schumacher allerdings vollen Gebrauch macht, wie ein Portal berichtet. Sein Arbeitseifer hatte demnach Einfluss auf die Barcelona-Spitze.

Bei „Der Westen“ berichtet man, dass Mick Schumacher sowohl als Testfahrer auch als Teamspieler überzeugen kann. So sehr, dass der Brite Lewis Hamilton für Schumi Junior großes Lob fand. Hamilton zufolge ist es nicht zuletzt dem Einsatz Schumachers zu verdanken, dass die Silberpfeile erfolgreich fahren. Der 24-Jährige ist fester Bestandteil im Mercedes-Rennstall, trägt mit seinen Testfahrten und Simulatoreinsätzen zu entscheidenden Erkenntnissen bei, wie der Bericht betont.

Zuletzt beim Barcelona-Rennen:

So arbeitete Mick Schumacher vor dem Rennen unermüdlich im englischen Brackley rund eine Stunde nördlich von London – und war bis zum späten Freitagabend emsig. Er polierte und tüftelte dem Bericht zufolge mit seinen Ergebnissen an der Seite der Ingenieure hartnäckig an der Abstimmung der F1-Boliden – nur um direkt danach noch in derselben Nacht einen Flieger nach Barcelona zu nehmen. So unterstützte er das Team in Spanien durch eine Vorleistung. Arbeit, die sich auszahlte – Russell sicherte sich im Rennen den dritten Platz auf dem Siegertreppchen.

Hamilton konnte gar Rang zwei einfahren – gleich zweimal Mercedes auf dem Podium, erstmals in dieser Saison. Die Fahrer auf dem Treppchen hefteten sich die Lorbeeren dafür keinesfalls alleine an die Brust, bedankten sich bei Mick Schumacher und sprachen ihm für diesen besonderen Erfolg ihr ausdrückliches Lob aus. Insbesondere Lewis Hamilton hob die Rolle von Schumachers deutlich hervor: „Er hat einen sehr guten Job im Simulator gemacht. Das hat einen Teil dazu beigetragen, dass wir heute so performen konnten“, so siebenfache Weltmeister auf der Pressekonferenz in Barcelona.

Das Lob ist eine Premiere:

Dem Bericht zufolge hatte keiner der beiden Teamkollegen Mick Schumacher bislang auf derart unmissverständliche Weise öffentlich so gelobt und hervorgehoben. Ähnlich zufrieden zeigen sich auch die Verantwortlichen bei Mercedes nicht erst seit dem Rennen in Barcelona mit Mick Schumacher: Sein Arbeitseifer überzeugt, seit er Anfang Januar bei den Silberpfeilen anheuerte. So unterstreicht man bei „Der Westen“, dass sich der 24-Jährige bei Mercedes gut aufgehoben fühlt, zufrieden ist.

Dennoch ist seine Funktion als Testfahrer und Ersatzmann eine Rolle, die er 2024 nicht mehr spielen möchte – sein Ziel lautet demnach nach wie vor, Stammfahrer zu werden.

Quelle: derwesten.de