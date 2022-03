Renee Gracie: Vom Pornostar zurück zum Motorsport – Von der Rennfahrerin zum Porno-Sternchen und zurück, die Rede ist von der Australierin Renee Gracie, aktuell bekannt als Porno-Darstellerin. Dabei wollte die 27-Jährige eigentlich nie mehr zurück in den Motorsport. So schrieb sie 2019 mit dem Start ihres eigenen Kanals auf der Erotik-Plattform „OnlyFans“, dass sie nie wieder Rennen fahren wolle.

Doch nach rund drei Jahren gibt es wohl einen Sinneswandel: So sagte Gracie nun in einem Interview mit „SunSport“: „Ich möchte wirklich wieder Rennen fahren. Ich habe ein Go-Kart, ich bin ein paar Rennen gefahren, um zu versuchen, wieder in Schwung zu kommen.“ Sollte sie wieder in einen PS-starken Boliden einsteigen, bleibt die Frage, ob dies wieder in Australien passieren wird.

Denn in ihrer Heimat wird sie nicht besonders als seriöse Rennfahrerin geachtet. Gracie im Interview weiter: „Als Frau wurde ich sowieso immer ins Visier genommen, also bin ich mir sicher, wenn ich wieder Rennen fahre, wird es immer noch so sein. Zu diesem Zeitpunkt denke ich noch darüber nach, ob ich in Australien bleibe oder ins Ausland gehe, wo ich das Gefühl habe, willkommener zu sein.“

Vor ihrer Porno-Karriere machte sich Gracie übrigens einen Namen als Rennfahrerin bei den australischen V8-Supercar-Meisterschaften, bei denen sie bis 2017 als Profi-Fahrerin antrat. Dann 2019 wählte sie einen anderen Weg, da „Rennautos nicht mehr ihre Leidenschaft“ seien, wie sie damals dem „Daily Telegraph“ verriet.

Aber „Was interessiert einen das Geschwätz von gestern“ dürfte hier wohl der Vater des Gedankens sein, weshalb Motorsport-Fans die dralle Erotikdame bald wahrscheinlich wieder auf der Rennstrecke erleben könnten. Gracie: „Ich möchte einfach nur Rennen fahren, Spaß haben, ein tolles Event veranstalten, neue Leute kennenlernen und mich wieder an meine Grenzen bringen. Wenn ich all diese Kriterien erfüllen kann, bin ich sehr glücklich.“

