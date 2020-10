Rallye-Crash in Russland

Rallye-Crash in Russland: Halbes Dutzend Fahrer unterschätzt Kurve – Es liegt in der Natur der Sache, dass beim Motorsport Schikanen, schwierige Passagen und andere halsbrecherische Kurven dazugehören. Sieht man mal von Drags ab, wäre die ganze Nummer stinklangweilig, würde alles nur geradeaus gehen und wäre keinerlei fahrerische Dynamik gefragt. Das ist auch bei der Rallye aus diesem Video nicht anders, der Rest hingegen schon.

Irgendwie scheint ein großer Teil des Teilnehmerfelds nicht begriffen zu haben, dass man durch die Kurve fährt – nicht aus ihr … Der Text unter dem Video geizt mit Informationen und unser perfektes Kyrillisch ist gerade ein wenig eingerostet … hüstel …, sodass wir euch auch nicht mehr Infos über die Umstände geben können, außer dass besagte Kurve bei dieser Rallye sich wohl in einem Gebirgsabschnitt namens Puschkin befindet oder die Rallye den Namen Puschkin-Rennen tragen könnte.

Ist am Ende aber auch nicht wichtig, um diesen Clip verstehen zu können. Denn der zeigt, dass die Fahrer an dieser Stelle entweder ihr eigenes Können gnadenlos über- oder die Schwierigkeit dieser Schikane unterschätzen. Jedenfalls trägt es Rallye-Boliden um Rallye-Boliden aus der Kurve in den angrenzenden Graben, wobei auch ein paar Überschläge zum guten Ton zu gehören scheinen. Das Resultat des ganzen Irrsinns: eine Handvoll Wagen, die abseits der Strecke einen ganzen Haufen Blech bilden …