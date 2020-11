Peinliche Panne bei Live-Premiere: Robot-Rennwagen kracht gegen Boxen-Mauer – Dass es nicht besonders spannend ist, ein paar Robotern dabei zuzusehen, wie sie ohne Leidenschaft im Kreis herumfahren, liegt in der Natur der Sache. Die Emotionen, das Drama, vor allem die Rivalitäten zwischen Rennställen und Fahrern – all das fehlt bei einem „Roborace“. Dafür gibt es jedoch andere Stärken: Zum Beispiel durchaus unterhaltsame Fahrfehler der künstlichen Intelligenzen, wenn man dieses Video als Beispiel nimmt.

Beim Betarennen der Saison 1.1 „beschloss“ der Wagen des Teams SIT Acronis Autonomous, dass auf der Spur zu bleiben nicht so sein Ding ist – also ging es ab in die nächste Wand. Direkt nach dem Start, wohlgemerkt – irgendetwas an der Mauer der Boxengasse schien die KI wie magisch anzuziehen. Unklar ist, was zu dem seltsamen Systemfehler geführt hat. Doch solche Fehler gehören wohl nicht zu den Ausnahmeerscheinungen.

Ein Wagen von Autonomous Racing Graz soll sich auf der Strecke durch Positionierungsfehler dermaßen „verirrt“ haben, dass er das Rennen kurzerhand verließ, wie das Magazin „Carscoops“ erläutert. So gerne einige Ingenieure und Gadget-Liebhaber das wohl hätten, eine KI ist eben (noch) keine Herausforderung für das menschliche Gehirn und die unzähligen komplexen Operationen, die uns unsere Mischung aus räumlicher Wahrnehmung, freiem Willen und Händen mit zwei Daumen ermöglicht.

Andererseits, wenn man sich die jüngere Vergangenheit und insbesondere Tik Tok Challenges unter Jugendlichen so anschaut, käme eine KI auch nicht auf die Idee, giftige Waschmittelkapseln für ein paar Likes zu kauen … Es gibt wohl überall solche und solche.

