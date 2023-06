Neue Partnerschaft: Ryan Reynolds kauft sich in die Formel 1 ein – Ryan Reynolds (46), der als Star aus Filmen wie "Deadpool" bekannt ist, beteiligt sich an einer neuen Investorengruppe, die in das Formel-1-Team Alpine einsteigt. Gemeinsam mit anderen prominenten Persönlichkeiten investiert er für den Erfolg beträchtliche Summen und übernimmt über sein Unternehmen Maximum Effort 24 Prozent der Anteile an Alpine Racing.

Der Preis für dieses Engagement beträgt 200 Millionen Euro.

Gemäß der Ankündigung des französischen Rennstalls steigt der Wert von Alpine Racing durch diese finanzielle Unterstützung auf erstaunliche 900 Millionen Euro. Reynolds ist jedoch nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die an diesem Deal beteiligt ist. Zu den Co-Investoren zählen auch seine Schauspielkollegen Michael B. Jordan ("Creed"-Reihe) und Rob McElhenney.

Today, Renault Group and Alpine announce the sale of a 24% stake in Alpine Racing Ltd to a strategic investor group.



Read more 👇 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 26, 2023

Zuvor hatten sind Reynolds und McElhenney bereits gemeinsam den walisischen Fußballclub AFC Wrexham gegönnt, der zuletzt in die vierte Liga aufgestiegen ist. Nach diesem Erfolg wurde in der Kleinstadt eine ausgelassene Feier veranstaltet, bei der Reynolds und McElhenney mit von der Partie waren. Nun sollen ähnliche Erfolge im Motorsport erreicht werden.

Die neue Partnerschaft wird nach Überzeugung von Luca de Meo (56), dem Geschäftsführer der Muttergesellschaft Renault, die Entwicklung von Alpine beschleunigen.

Seit 2021 tritt das Team in der Formel 1 unter dem Namen Alpine an. Die beiden französischen Fahrer Pierre Gasly und Esteban Ocon sind die Stammfahrer des Teams. In der aktuellen Saison belegt Alpine in der Teamwertung den fünften Platz. Langfristig strebt das Team an, in der Gesamtwertung zu den Top-Teams der Formel 1, wie Red Bull, Mercedes und Ferrari, aufzuschließen.

Die finanzielle Unterstützung aus Hollywood soll dieses Vorhaben weiter fördern.

Quelle: rtl.de