Motorsport-Jungtalent gibt Vollgas: Konkurrent für Mick Schumacher zeichnet sich ab – In den hart umkämpften Rängen der Formel 1 könnte sich einem Medienbericht zufolge möglicherweise eine neue Konkurrenzsituation anbahnen. Denn ein junges Talent könnte sich anschicken, auf die Überholspur der Königsklasse des Motorsports zu wechseln – und die derzeit unbefriedigende Lage für den 24-jährigen Mick Schumacher noch zu erhärten.

Bekannt ist, dass Schumacher in dieser Saison bei Mercedes lediglich als Ersatzfahrer im Cockpit Platz nimmt. Bei „Der Westen“ betont man, Mick Schumacher würde indes sehr gerne in der Saison 2024 fest im Cockpit eines Boliden Platz nehmen. Doch bekanntermaßen sind Cockpit-Plätze in der Formel 1 äußerst rar gesät – das liegt in der Natur des Rennsports. Doch ausgerechnet bei Mercedes könnte sich nun ein Junior an schicken, sich seine Sporen in der Königsklasse zu verdienen.

Auf der Zielgeraden:

Nachwuchsfahrer Frederik Vesti. Noch schwieriger könnte dem Bericht zufolge die Lage dadurch werden, dass für 2024 wohl kaum große Veränderungen in der Formel 1 anstehen dürften. Fahrerwechsel sind demnach kaum zu erwarten, auch enden nur die wenigsten Verträge. Der Artikel erläutert, dass Mick Schumachers Aussichten auf ein Stammcockpit entsprechend gering ausfallen dürften. Hinzu kommt, dass Talente aus der Formel 2 bereitstehen, um frisches Blut in die Formel 1 zu bringen.

Insbesondere ein Name fällt hier laut „Der Westen“ ins Gewicht: Frederik Vesti. Der 21-jährige Däne liegt in der Gesamtwertung der Formel 2 mit 110 Punkten nach sieben Rennen auf dem Spitzenplatz vor der Konkurrenz. So errang Vesti sowohl in Saudi-Arabien als auch in Monaco jeweils den Sieg, konnte in Barcelona das Sprintrennen für sich entscheiden. Gewinnt Vesti 2023 die Formel 2, so steht fest: Er darf 2024 in dieser Rennserie dann nicht mehr an den Start.

Die Folgen liegen auf der Hand:

Vesti, der in der Formel 2 für das Ex-Team von Schumi, Prema, an den Start geht, wechselt dann entweder in eine gänzlich andere Rennserie, woran man nach seinen Erfolgen in der Formel 2 zumindest erst einmal Zweifel anmelden dürfte. Oder aber, es wird eben ein Platz für ihn in der Formel 1 vonnöten sein. Erhärtend kommt hinzu: Vesti ist Teil des Juniorenprogramms bei Mercedes. Damit käme er für ebenjene Plätze infrage, die laut Bericht auch Mick Schumacher interessieren.

Also entweder als Testfahrer oder Ersatzfahrer für Mercedes – oder in einem der begehrten Stammcockpit-Plätze, dann allerdings bei Williams. Bei „Der Westen“ schätzt man daher ein, dass eine solche Entwicklung die Zukunft Mick Schumachers noch einmal etwas weniger rosig gestalten könnte, da er auf der Suche nach einem Cockpit sei. Inwieweit es ihm gelingen wird, eines zu ergattern – und wann dies der Fall sein könnte – ist derzeit nicht zu sagen.

Quelle: derwesten.de