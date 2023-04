Mögliche Wende im deutschen Formel-1-Zirkus: Können Fans neue Hoffnung schöpfen? – Keine Ruhe um eine mögliche Rückkehr des Großen Preises von Deutschland in die Formel 1. Zuletzt hatten die Geschäftsführer des Nürburgrings Wünschen der Fans in der Richtung eine Absage erteilen müssen. Doch einem Medienbericht zufolge könnte es für die Fans doch noch Grund zur Hoffnung geben. Denn ein namhafter Hersteller mit künftigem Werksteam könnte für den nötigen Schub sorgen.

Wie „Der Westen“ berichtet, will sich Audi dafür stark machen, dass die Formel 1 auch in Deutschland auf den Asphalt zurückkehrt. Im Jahr 2026 wollen die Ringträger die Königsklasse des Motorsports inklusive Werksteam austragen, wie das Portal unter Berufung auf einen Medienbericht erklärt. Derzeit hat die Formel 1 jedoch nur einen deutschen Fahrer zu bieten – die Hoffnung auf einen Großen Preis von Deutschland liegt in weiter Ferne.

Einer der Gründe:

Es gibt weitaus exotischere Orte mit spannenden Strecken und dem nötigen Geld, um den Rennzirkus anzuziehen und zu binden. Die deutschen Traditionsstrecken können da nicht mithalten. Das letzte Formel-1-Rennen findet 2020 hierzulande statt. Wohlgemerkt nur, weil die Corona-Pandemie der Organisation einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte und man eine Ersatzstrecke brauchte, wie man bei „Der Westen“ erklärt. Dem Interesse der deutschen Rennstreckenbetreiber tat dies keinen Abbruch.

Sowohl der Hockenheimring als auch der Nürburgring zeigen großes Interesse an einer Rückkehr der Formel 1. Allerdings stellt diese hohe Bedingungen, die als Einstiegshürde die Sache erschweren. So verlangt die Organisation allein 20 Millionen Euro von den Veranstaltern, damit ihre Strecken für die Rennen überhaupt in Frage kommen. Kapital, das weder der Nürburgring noch der Hockenheimring allein aufbringen können.

Doch genau hier zeichnet sich nun die Wende ab:

Denn laut einem Bericht bei „Sport Bild“ könnte Audi mit seinem Motorsporteinstieg 2026 hier ein gewichtiges Wort mitreden. Der Traditionshersteller will ein Rennen auf deutschem Boden – und favorisiert dafür den Hockenheimring. Der Einfluss von Audi und die finanziellen Mittel, die das Unternehmen in die Debatte einbringen könnte, könnten den deutschen Traditionsstrecken den nötigen Schub geben.

Angeblich wird in der Formel 1 ohnehin über einen rotierenden Rennkalender nachgedacht. Sollte etwas dran sein, könnten sich die Strecken jährlich abwechseln, so dass sie ohnehin nur alle ein oder mehrere Jahre an der Reihe wären, was die Sache finanzierbarer gestalten könnte. Der Rennkalender ist in den letzten Jahren jedenfalls stark angewachsen. Für 2023 waren ursprünglich sogar 24 Rennen geplant. Mit dem Wegfall des Grand Prix von China sind es nun 23.

Quelle: derwesten.de