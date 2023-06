Mick Schumachers Platz in der Formel 1: Experte schätzt Lage als schlecht ein – Schon länger ist es in den Sportgazetten und auf einschlägigen Portalen das Thema in der Formel 1: Kein deutscher Fahrer außer Nico Hülkenberg mischt in der Königsklasse des Motorsports mehr auffällig mit, einzig Mick Schumacher könnte bei Mercedes am Steuer glänzen, wenn man ihn denn ließe. Meinen einige. Denn er arbeitet aus der zweiten Reihe im Simulator mit, statt auf der Strecke am Lenkrad. Doch 2024 soll laut einem Medienbericht einen Stammplatz für das Talent bringen. Doch wie sind Schumachers Chancen? Ein anerkannter Fachmann sieht schwarz.

In der Formel 1 gerät man laut „Der Westen“ rasch ins Hintertreffen, wird vergessen, sollte man nicht wöchentlich im Rennzirkus mitfahren. Ein Schicksal, welches demnach bereits einigen Talenten beschieden war und letztlich deren Karriere-Aus oder Wechsel in andere Klassen bedeutete. Nach seinem Weggang bei Haas und einer Übergangszeit, die Mick Schumacher als Testpilot und Reservefahrer bei Mercedes verbringt, soll es 2024 demnach um jeden Preis zurück ins Grid gehen, um solch einem Schicksal zu entgehen.

Fest steht aber:

Viele Teams haben sich bereits für 2024 stabil aufgestellt oder treffen gerade letzte Entscheidungen. Das Zeitfenster für Mick Schumacher verkleinert sich, davon ist man nicht nur bei „Der Westen“ überzeugt, sondern dies sagt Lawrence Barretto, seines Zeichens bekannter Formel 1-Korrespondent. Der hat für das offizielle Internetportal der Formel 1 nun eine Analyse abgefasst, was Mick Schumachers Chancen auf einen Platz im Boliden anbetrifft.

Das Fazit Barrettos dürfte dem jungen Fahrer kaum Freude bereiten: Bei den Silberpfeilen wird auf lange Sicht George Russell das Rennen machen, auch Ausnahmefahrer Lewis Hamilton wird höchstwahrscheinlich noch einmal seinen Vertrag verlängern. Auch Aston Martin, Alpine, McLaren und Red Bull haben ihre jeweiligen Fahrer mit Cockpitplatz bereits amtlich gemacht. Für Mick Schumacher ist Ferrari Barretto zufolge außer Frage, nachdem der junge Fahrer dort entlassen wurde.

Entsprechend gilt demzufolge dasselbe für Haas – immerhin Kundenteam der Scuderia

Somit bleiben unterm Strich drei Teams, die eine Option bieten könnten: Alfa Romeo, AlphaTauri und Williams. Bereits vor der laufenden Saison hat man Mick mit Alfa Romeo teils schon in einem Atemzug genannt, allerdings dürfte Valtteri Bottas noch länger bei Alfa bleiben, zugleich erstarkt Guanyu Zhou im Rennstall. Das könnte hier eine geschlossene Tür für Schumacher bedeuten. Barretto betont, dass man bei AlphaTauri hingegen über interne und höchst attraktive Optionen verfüge:

Die beiden Nachwuchs-Supertalente Liam Lawson (Super Formula) und Ayumu Iwasa (F2) warten demnach dort bereits auf ihre Feuertaufe. Williams hält der Experte ebenso für unwahrscheinlich, dort fährt einerseits Alex Albon und liefert routiniert ab, unterweist zugleich das Talent Logan Sargeant als Mentor. Lawrence Barretto wörtlich: „Im Moment sieht es für Schumacher schwierig aus.“ Doch bekanntermaßen heißt „schwierig“ eben nicht unmöglich.

So schränkt auch der Experte ein: „Die Saison ist noch lang und mehrere Startplätze sind noch lange nicht gesichert.“

Quelle: derwesten.de