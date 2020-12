Mick Schumacher wird Formel 1-Fahrer! – Es gibt emotionale Neuigkeiten für alle Fans von Michael Schumacher. Denn dessen Sohn Mick Schumacher wechselt in die Formel 1 und wird somit in die Fußstapfen seines Vaters treten. Verpflichtet wurde Mick vom Rennstall Haas, wo er ab 2021 als Stammpilot hinter dem Steuer sitzen wird.

Knapp 30 Jahre nachdem Rennlegende Michael Schumacher sein Debüt in der Formel 1 feierte, wird sein 21-jähriger Sohnemann bald seine Nachfolge antreten. Haas-Teamchef Günter Steiner: „Ich bin fest davon überzeugt, dass er sich aufgrund seiner Leistungen die Möglichkeit verdient hat, in die Formel 1 einzusteigen. Wir haben als Team die Möglichkeit, einen neuen Fahrer zu bewerten und zu fördern, da wir mit unserem Rennpaket für 2021 vertraut sind. Ich freue mich auf Micks Beiträge auf und neben der Strecke.“

Mick Schumacher zu seinem Wechsel in die Königsklasse des Motorsports: „Die Aussicht, nächstes Jahr in der Formel 1 zu sein, macht mich unglaublich glücklich und ich bin einfach sprachlos. […] Ich möchte dem Haas F1 Team, Scuderia Ferrari und der Ferrari Driver Academy dafür danken, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben.

Ich möchte auch meine Liebe meinen Eltern aussprechen – ich weiß, dass ich ihnen alles schulde. Ich habe immer geglaubt, dass ich meinen Traum von der Formel 1 verwirklichen würde. Ich werde wie immer alles geben und freue mich darauf, diese Reise zusammen mit Haas F1 und ihnen zu unternehmen.“

Es ist eine tolle Geschichte, die hier nun in der Formel 1 geschrieben wird. Vor allem mit Blick auf Michael Schumacher, der im Dezember 2013 beim Skifahren schwer verunglückte und sich seitdem, von der Außenwelt abgeschottet, von seinen schweren Verletzungen erholt. Schumi hat sich in der Formel 1 in seiner aktiven Zeit an die Spitze gefahren und hat sich auf wie abseits der Strecke den Legendstatus erarbeitet.

Wir sind gespannt, wie sich Schumis Sohnemann Mick im kommenden Jahr in der Formel 1 schlagen wird und ob er eventuell sogar ähnliche Erfolge wie sein Vater feiern kann. Eines ist aber ganz sicher: Papa Schumacher ist ganz bestimmt stolz auf seinen Spross.

https://twitter.com/HaasF1Team/status/1334045295735418882

https://twitter.com/SchumacherMick/status/1334046911653941248/photo/1

Quelle: faz.net