Michael Schumacher: Heimatdorf wird komplett platt gemacht – Vor mittlerweile ganzen zehn Jahren änderte ein Skiunfall alles für die ehemalige Ikone der Formel 1, Michael Schumacher. Er zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und befindet sich seither in medizinischer Rehabilitation. Wie es um den Gesundheitszustand der Formel-1-Legende heute wirklich steht, weiß nur Schumis Familie selbst.

Gefallen dürfte Schumacher und dessen Familie allerdings überhaupt nicht, dass ihre ehemalige Heimat komplett dem Erdboden gleichgemacht wird. Es geht nämlich um Kerpen-Manheim, das Heimatdorf von Michael Schumacher. Der Ort, wo nicht nur das Elternhaus der Formel-1-Legende steht, sondern auch die Kartbahn Erftlandring.

Von dem ehemaligen beschaulichen Örtchen mit 1.700 Einwohnern ist allerdings nicht mehr viel übrig. So ist aus Kerpen-Manheim ein echtes Geisterdorf geworden, in dem gerade mal noch zwölf Menschen bis zuletzt ausharren. Auf der anderen Seite zieht der Ort, der sich rund 40 Kilometer südwestlich von Köln befindet, immer noch etliche Menschen an, die auf der Suche nach „Lost Places“ sind.

Auch wurden zuletzt noch Teile von Kerpen-Manheim als Filmkulisse im Kölner „Tatort“ „Abbruchkante“ genutzt. Doch schon bald, genauer gesagt im kommenden Jahr 2024, wird mit dem Heimatdorf von Michael Schumacher kurzen Prozess gemacht. Denn wie auch bei einigen anderen Dörfern, fällt auch Kerpen-Manheim dem Braunkohletagebau Hambach zum Opfer.

Michael Schumacher verbrachte in dem Dorf einige Zeit seiner Kindheit und heiratete dort auch seine Frau Corinna im ehemaligen Gemeindehaus. Ebenfalls befand sich die erste gemeinsame Wohnung von Corinna und Schumi in Kerpen-Manheim. Es ist ein Ort, in dem für Michael Schumacher und seine Familie ganz sicher viele Erinnerungen stecken. Was sie allerdings erfreuen dürfte, ist, dass nicht der komplette Ort abgerissen wird.

Denn sowohl das Elternhaus der Schumachers als auch die alte Dorfkirche sowie die legendäre Kartbahn Erftlandring sollen von der großen Abrissaktion verschont bleiben.

Quelle: express.de