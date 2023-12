Kooperation zwischen Sky und RTL: Sieben Formel-1-Rennen kommen ins Free-TV – Der Pay-TV-Sender Sky macht künftig mit dem Privatsender RTL in Sachen Formel 1 gemeinsame Sache. Teil dieses zunächst auf zwei Jahre ausgelegten Deals ist es, das sieben Grand Prix' im Free-TV zu sehen sein werden. Darüber hinaus werden auch alle Qualifikationen sowie das erste Rennen der Saison am 2. März in Bahrain auf allen Plattformen des Senders RTL übertragen.

Hintergrund des Ganzen dürfte sein, dass sich die teure Formel-1-Lizenz für Sky zuletzt kaum noch ausgezahlt haben dürfte. Das Fehlen an Spannung und deutschen Glanzlichtern hatte dafür gesorgt, dass die Zuschauerquote hierzulande im Vergleich zur Vorsaison um 20 Prozent eingebrochen war.

In diesem Jahr hatte mit Nico Hülkenberg lediglich ein einziger deutscher Stammfahrer die Manege des großen Rennzirkus betreten, während Mick Schumacher bloß als Ersatz bei Mercedes zum Bankdrücken verdonnert gewesen war. 2024 dürfte sich daran kaum etwas ändern, nicht einmal einen deutschen Grand Prix wird es geben.

RTL hatte als Stammsender des Sports indes von 1991 bis Ende 2020 deutlich bessere Zeiten miterlebt, zuletzt dann aber noch per Sublizenz jeweils vier Rennen übertragen und sich angesichts der miesen Quoten schließlich sogar gegen einen neuen Vertrag entschieden. Andere Anbieter hatten ebenfalls kein Interesse, so dass Sky sich zunächst entschied, vier Rennen zusätzlich als frei empfangbare Liveübertragungen via YouTube, TikTok und Sky Sport zu zeigen.

Nun aber gehen Sky und RTL wieder gemeinsame Wege. Die Kooperation umfasst, dass es dem Pay-TV-Sender erlaubt sein wird, künftig pro Spieltag zwei Partien der Fußball-Europa-League oder Europa Conference League zu übertragen, während RTL wiederum zur Formel 1 auch noch die Rechte für wöchentlich ein Spiel der englischen Premier League sowie pro Saison drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga erhält.

