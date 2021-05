Historisches Rennen in Monaco: Niki Laudas Ferrari wird geschrottet – Es sind legendäre Namen, bei denen die Augen von Motorsport-Fans und vor allem Ferrari-Jüngern schwärmerisch aufleuchten: Niki Lauda und Jean Alesi. Am Wochenende fand das Monaco Historic statt. Alesi, selbst ein italienischer Held der Formel 1 aus den neunziger Jahren, hatte die große Ehre, in Laudas Ferrari 312T/312B3 aus den Siebzigern anzutreten. Doch der historische Wagen nahm Schaden, denn es kam zu einer Kollision.

Der dreifache Gewinner der 24 Stunden von Le Mans, Marco Werner, war in einem Lotus 77 unterwegs, ebenfalls ein klassischer Formel-1-Bolide einer vergangenen Epoche des Rennsports. Alesi führte in „seinem“ (= Laudas altem) 312B3 aus der Ära von 1973–76, Werner war Alesi dichtauf und zweitplatziert. Es galt nur noch drei Runden zu fahren, als es zur Kollision kam: Der Lotus 77 erfasste das Heck, was den historischen Ferrari in die Bande krachen ließ und Werner die Führungsposition einbrachte.

Lange konnte er sich daran nicht erfreuen, die Rennleitung entzog ihm den Sieg. Seitdem wird der Crash im Netz diskutiert, manche Stimmen unterstellen Werner nunmehr Absicht anhand des Bildmaterials, das von „SkySports F1“ verfügbar ist, andere Stimmen in den sozialen Medien wollen in dem möglicherweise gescheiterten Manöver einen glasklaren Unfall erkannt haben.

Die Rennwagen dieser Zeit hatten teilweise Motoren mit mehr als 500 Pferdestärken und im Falle des Ferrari ist es ein V12 mit mehr als 12.000 Touren – solche Power kombiniert mit weitaus weniger moderner Bereifung als heute führte nach unmaßgeblicher Meinung des Verfassers dazu, dass solche Unfälle im zu seiner Zeit viel weniger sicheren Formel-1-Zirkus, ja im ganzen Rennsport, quasi an der Tagesordnung waren, nicht umsonst wurde über die Jahrzehnte mehr und mehr reglementiert.

Werners Manöver in einem solch technisch überalterten, vergleichbar kraftvollen Fahrzeug hat jedenfalls – ob nun absichtlich oder nicht – den historischen Ferrari von Niki Lauda wie eine Flipperkugel gegen die Bande geschmettert und das Zeitzeugnis ist nun beschädigt.

Quelle: jalopnik.com