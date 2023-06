Hamilton-Zwischenfall in der Formel 1: Mercedes gibt Maßnahmen bekannt – Nach den zähen und schwierigen Tagen scheinen die mühseligen Zeiten hinter Mercedes und seinen Silberpfeilen zu liegen. Unlängst wurden verschiedene Updates an dem Boliden des Rennstalls gezeigt. Seit den Veränderungen fährt Mercedes wieder vorne im Teilnehmerfeld mit. Den Vorteil von Red Bull und Max Verstappen wieder hereinzuholen, mag in dieser Saison eher Utopie sein. Fakt ist aber, dass Mercedes zurück ist. Dennoch sorgte das Team mit einem Zusammenstoß für Diskussionsstoff.

Zwar konnte das Team gleich zwei Fahrer auf dem Podium platzieren und wurde entsprechend gefeiert – immerhin eine Premiere der diesjährigen Saison. Doch die Kollision zwischen Lewis Hamilton und George Russell beim Qualifizierungsrennen wirft einen zumindest leichten Schatten auf diese Doppelspitze. Mercedes kündigte entsprechende Änderungen an den Teamabläufen an, wie „Der Westen“ berichtet.

Denn das Team muss am Ball bleiben:

Damit das Barcelona-Rennwochenende kein Einzelfall bleibt, werden demnach nicht nur Änderungen an den Fahrzeugen vorgenommen. Mercedes habe sich den Qualifying-Crash der beiden Fahrer demnach angesehen, man sei zu dem Schluss gelangt, die Kommunikation im Team müsse sich verbessern, wie Chefingenieur Andrew Shovlin erläuterte. Wörtlich führte Shovlin aus: „In Barcelona haben wir uns erstmal auf das Rennen konzentriert und weniger beachtetet, was möglicherweise im Qualifying schiefgelaufen ist.“

Weiter erklärte der Brite: „Doch nun werden wir uns zusammensetzen und schauen, wie wir unsere Kommunikation ändern müssen, um sicherzustellen, dass wir die Fahrer nicht verwirren, indem wir ihnen nicht das ganze Bild vermitteln.“ Eine Ursache für den Zusammenprall konnte man ausmachen, der fehlende Austausch zwischen den beiden Fahrern sei es gewesen. Shovlin dazu: „Beide wollten den Vorteil, Windschatten von Sainz bekommen zu können, für sich nutzen und haben dabei den jeweils anderen übersehen.“

Nächste Herausforderung:

Der Große Preis von Kanada, Shovlin zufolge ein besonders anspruchsvolles Rennen – selbst dann, wenn die Kommunikation innerhalb des Teams stimmt. Der Chefentwickler erläutert: „Es gibt in Montreal mehr langsame Kurven, eine Menge Geraden, auf denen man Vollgas gibt, und wir erwarten dort eine größere Herausforderung.“ Ebenso gibt er eine Einschätzung ab, die man wohl als eindeutig bezeichnen darf:

„Wir denken nicht, dass wir uns an die Fersen von Red Bull heften werden“, so Shovlin. Man darf gespannt sein, ob die Verbesserungen am Boliden und bei der Teamkommunikation für Montreal wieder mit einer Mercedes-Doppelspitze doch entgegen Shovlins Einschätzung auf dem Siegertreppchen ausgehen. Zusammenstöße zwischen den beiden Teammitgliedern dürfte man laut der Einschätzung des Artikels aber zumindest in Kanada nicht zu sehen bekommen. Das Team ist dafür entsprechend sensibilisiert.

Quelle: derwesten.de