Gerüchte um Rückkehr in die Formel 1: Kommt Sebastian Vettel auf die Strecke zurück? – Für die Fans des Rennfahrers Sebastian Vettel war der Sommer 2022 kein schöner, hatte der erfolgreiche F1-Pilot doch sein Karrierenende bekanntgemacht. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es sich um eine finale Entscheidung gehandelt hat. Immerhin hatte der dreifache Familienvater ein entsprechendes Videostatement auf Instagram für die Öffentlichkeit aufgezeichnet. Doch ein Insider deutet jetzt an, dass Vettel in die Formel 1 zurückkehren könnte.

Das Statement, welches der F1-Fahrer seinerzeit filmte, lässt über die Dauer von mehreren Minuten keinen Zweifel zu: Er wolle zukünftig deutlich mehr Zeit mit der Familie verbringen, betont Sebastian Vettel in der Aufnahme. Mit der Formel 1 sei dies nicht vereinbar. Auch wenn er den Sport liebe, habe er darüber hinaus ein „Leben neben der Strecke“, in welchem er sehen wolle, wie seine Kinder aufwachsen. Zudem bringe das Rennfahrer-Dasein Dinge mit sich, welche ihm nicht mehr gefallen würden.

Statement-Ende lässt aufhorchen?

Doch der Abschied von Sebastian Vettel am Video-Ende macht zumindest hellhörig, wie man auch bei „Watson“ betont. Zwar verabschiedet sich der frühere Rennfahrer mit einem „Lebt wohl“ – betont dabei jedoch auch, sein bestes Rennen liege noch vor ihm. Was damit gemeint war, gilt allem Anschein nach bis heute nicht als geklärt. Dass es dabei um ein Comeback zur Königin des Rennsports gehen könnte, dürften die meisten Fans aufgrund der Schilderungen Vettels um seine Familie jedoch wohl ausschließen.

Einer, der dem widerspricht, ist der F1-Experte Ted Kravitz. Für „Sky“ ist der Mann regelmäßig zwecks Berichterstattung in der Boxengasse unterwegs. Und wie man bei „Watson“ unter Berufung auf „Sport1“ berichtet, sieht Kravitz die Aussagen über eine mögliche Rückkehr des 35-jährigen Sebastian Vettel in die Formel 1 in einem anderen Licht. Dem Insider zufolge sei es „gut möglich“, dass der einstige F1-Weltmeister noch 2023 wieder Streckenluft schnuppern könnte.

Expertise gefragt

Dabei soll Vettel jedoch nicht als Fahrer zurückkehren. Vielmehr dürfte seine Expertise in beratender Funktion bei einem seiner früheren Rennställe, etwa Red Bull, gefragt sein. Der Sportjournalist Kravitz wird bei „Sport 1“ zitiert, dass Sebastian Vettel etwa auch dann zurückkehren könnte, wenn Audi 2026 in die Königsklasse des Rennsports mit einsteigt. Der Insider schätzt persönlich die Rückkehr Vettels zu Red Bull nach Milton Keynes aber als realistischer ein.

Mehr noch: Kravitz nennt sogar bereits einen Namen, dem Sebastian Vettel dort nachfolgen könnte: „Möglicherweise wird es Audi, aber ich denke eher, dass er zu Red Bull zurückkehren wird. Ich denke, er wird dort Helmut Marko ersetzen, das ist wahrscheinlicher.“ Der Sportjournalist schließt jedoch aus, dass Vettel in den Pilotensitz zurückkehren wird. Eine Verkündung Vettels, in seinem Video „doch nicht ehrlich“ gewesen zu sein, könnte der Einschätzung des Insiders zufolge alle enttäuschen.

Sebastian Vettel selbst hat sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert

Bei „Watson“ erläutert man, dass auch eine Beratertätigkeit in der F1 viel Zeit an der Rennstrecke erfordert. Vettel ist jedoch erst kurz in Familienzeit. Man darf gespannt sein, ob er überhaupt so etwas in Erwägung zieht und ob sich die Vermutungen bestätigen könnten.

Quelle: watson.de