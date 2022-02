Formel 1: RTL zeigt Rennen live im Free-TV: Auch in der neuen Formel-1-Saison müssen Fans des Motorsports nicht gänzlich in die Röhre schauen, wenn es um Live-Rennen im Free-TV geht. Schließlich hat sich RTL wieder eine Sublizenz der Königsklasse des Motorsports gesichert. Heißt im Detail: In der kommenden Saison 2022 kann jeder die Formel 1 auch wieder im Free-TV sehen.

Gute Neuigkeiten, die aber weiterhin einen bitteren Haken haben. Denn auch 2022 werden nicht alle Rennen kostenfrei zu sehen sein, da Bezahlsender Sky der Rechteinhaber bezüglich der Formel-1-Übertragungen in Deutschland bleibt. Auf Sky werden alle Rennen der Formel 1 live zu sehen sein. Demnach können Formel-1-Freunde in der folgenden Saison vier Rennen auf RTL im Free-TV verfolgen.

Das erste Rennen bei RTL wird der Große Preis der Emilia Romagna aus Imola am 24. April 2022 sein. Die weiteren Live-Übertragungen sind in der Folge dann Rennen in Großbritannien, den Niederlanden sowie Brasilien. Allerdings noch unter Vorbehalt bezüglich möglicher Änderungen am Rennkalender.

Bei RTL wird indes wieder Moderator Florian König durch die Sendung führen. Kommentiert werden die Rennen einmal mehr von Heiko Wasser und Christian Danner sowie Streckenreporter Kai Ebel. Zudem bleibt Laura Papendick Teil des F1-Teams und wird den Großen Preis der Niederlande bei RTL moderieren.

Nachfolgend alle Live-Rennen bei RTL im Überblick: